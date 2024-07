Crónica del España - Bélgica: 2-0

La selección española femenina de fútbol cerró este martes con victoria su fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza del año que viene tras imponerse por un solitario 1-0 a Bélgica en el Estadio ABANCA Riazor de A Coruña, en lo que fue su último partido antes ya de afrontar el reto olímpico. Un tanto 'marca de la casa' de Aitana Bonmatí y un sensacional gol desde casi el centro del campo de Tere Abelleira, idolatra y agasajada en su tierra, en el añadido del segundo tiempo, le bastaron a la 'Roja' para hacerse con la victoria ante un combinado belga poco ambicioso y que prefirió no llevarse una nueva goleada ante un equipo que se desquitó del revés de Chequia y que ya pondrá toda su atención en el asalto a los Juegos Olímpicos de París. Montse Tomé optó por pocas probaturas y juntó de inicio en el medio a Patri Guijarro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí y puso de '9' a Lucía García. A España no le costó demasiado hacerse con el mando del partido ante un rival que apenas tuvo el balón y que cuando lo tuvo casi siempre trató de ser lo más directa posible. Al contrario que en el partido en suelo belga, saldado con un demoledor 0-7, a la campeona del mundo le costó abrir el marcador. Algo imprecisa en su fútbol, no convirtió en demasiadas ocasiones su total y absoluto dominio, pero tuvo buenas opciones en las que le faltó cierto tino en la puntería para haberse llevado una mayor ventaja al descanso que el solitario 1-0. Y casi todo surgió del costado izquierda donde fue predominante la figura de Alexia Putellas. La doble Balón de Oro apareció muy bien entre líneas y filtró dos buenos pases que no aprovecharon ni Lucía García ni Olga Carmona, que no pudieron superar a una Lichtfus que fue la mejor de las suyas y que también estuvo en su sitio para sacarle un cabezazo cercano a Athenea del Castillo tras un centro de la de Mollet del Vallès. Tampoco acertó Eva Navarro tras un gran balón en largo de Guijarro y en la que fue hasta entonces la más clara para las españolas. La murciana bajó con calidad el esférico, pero no atinó en su siguiente control y envió lejos de la portería su mano a mano con la guardameta visitante. Pero la insistencia y mejoría local tuvo al final su premio con el tanto de Aitana Bonmatí al filo del descanso. La catalana, perseguida por casi todo el campo por Missipo y con poco protagonismo, hizo una de sus fulgurantes apariciones desde segunda línea para zafarse del marcaje y 'cazar' un preciso centro de Olga Carmona. El 1-0 premiaba la mayor ambición de una España que también se llevó un pequeño susto antes de la marcha a vestuarios con un peligroso cabezazo de Tysiak tras un saque de esquina que se encontró con la agilidad de Cata Coll, pero que también vio como entre el larguero y Lichtfus repelían un buen zurdazo de Athenea del Castillo. TERE ABELLEIRA CIERRA EL DUELO CON UNA OBRA DE ARTE No cambió demasiado el escenario para los segundos 45 minutos. Bélgica pareció conformarse con el marcador y no dio ningún paso adelante por lo que el mando del choque continuó siendo de las españolas que muy pronto pudieron aumentar su renta, primero 'sin querer', con un mal despeje hacia su portería de Tysiak, y luego con un disparo al larguero de Lucía García tras una buena dejada de Alexia Putellas. La delantera asturiana, muy activa todo el encuentro tanto en labores ofensivas como defensivas, volvió a rozar el gol tras un buen centro de Aitana Bonmatí, pero una defensa se cruzó a tiempo para repeler su remate. Bélgica seguía sin desperezarse y continuaba centrando sus esfuerzos en no conceder el segundo gol ante una España que también parecía guardarse algo de energía de cara al futuro más próximo. Y para acelerar algo el ritmo, Montse Tomé apostó por un triple cambio para el tramo final con las entradas de Mariona Caldentey, Alba Redondo y Tere Abelleira, con defensa de tres (Batlle, Guijarro y Aleixandri) y con Oihane Hernández y Olga Carmona como carrileras, aunque no surtió el efecto deseado. Sí lo tuvo en las visitantes, que también metieron piernas nuevas, dieron por fin el paso adelante en busca del empate y merodearon más el área de Cata Coll, aunque sin éxito. Con el partido ya enfilando su recta final, Tere Abelleira demostró su calidad para firmar el 2-0 con un extraordinario golpeo lejano que superó a una adelantada Lichtfus, y Jenni Hermoso rozó el tercero con un disparo al travesaño. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 2 - BÉLGICA, 0(1-0, al descanso). --ALINEACIONES. ESPAÑA: Coll; Batlle, Codina (Abelleira, min.71), Aleixandri, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas (Hermoso, min.89); Del Castillo (Caldentey, min.71), García (Redondo, min.71) y Navarro (Hernández, min.61). BÉLGICA: Lichtfus; Cayman, Tysiak, Kees, Deloose (Janssen, min.72); Missipo, Delacauw, Vanhaeverma (De Caigny, min.84); Janssens (Detruyer, min.72), Wullaert (Blom, min.72) y Dhont (Wijnant, min.60). --GOLES. 1-0, minuto 39. Aitana Bonmatí. 2-0, minuto 91. Tere Abelleira. --ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). --ESTADIO: ABANCA Riazor.

