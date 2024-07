Arranca el rodaje de un documental sobre el Festival de Cine Iberoamericano con motivo de su 50 aniversario

La cineasta onubense Remedios Malvárez ha comenzado con el rodaje de 'Medio siglo de cine. 50 aniversario del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva' prometiendo un recorrido "exhaustivo" por la historia de uno de los eventos culturales "más importantes de Andalucía". Según ha indicado la productora The Blue House Films en una nota, a lo largo de medio siglo, el festival ha sido "un referente internacional" ofreciendo una ventana al cine iberoamericano en Europa, proyectando obras de cineastas "renombrados" como Fernando Trueba, Guillermo del Toro y Arturo Ripstein, entre otros. Este documental, dirigido por Malvárez, busca celebrar el legado del festival "nacido del entusiasmo de un grupo de jóvenes del CineClub Huelva en 1975". Desde entonces, "el festival ha mostrado una dedicación constante a la calidad y a la diversidad cinematográfica iberoamericana, permitiendo así preservar un archivo histórico fundamental para la creación de este documental". Entre los momentos más destacados de la obra, se incluirán testimonios de figuras "clave" como José Luis Ruiz, uno de sus fundadores y pieza principal para entender la historia del festival, quien "junto a su equipo y con su trabajo, esfuerzo y perseverancia, lograron que el festival fuera una ventana al cine latinoamericano en Europa". También se contará con la participación, entre otras figuras, de los periodistas Vicente Quiroga, Lola Domínguez y Marta Velasco, productora y presidenta de la Academia de Cine de Andalucía. Los relatos estarán complementado con imágenes del archivo histórico del festival y la colaboración del periódico Huelva Información, el Archivo Municipal de Huelva, Vset Media y Huelva TV entre otros, "proporcionando un viaje a través del cine de habla hispana y portuguesa por estas cinco décadas de transformación cultural de la región". Remedios Malvárez ha sido reconocida con premios como el de RTVA a la mejor cineasta andaluza en 2019. Su lucha por la igualdad y la promoción de mensajes feministas en su trabajo, le ha valido la Medalla de la Ciudad de Huelva y el Premio Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, ambos en 2020. Directora, guionista y miembro de la Academia de Cine y las Artes Audiovisuales de España, Malvárez ha liderado diversas producciones galardonadas disponibles en RTVA y en las plataformas Netflix y Filmin, como su último documental, 'Pico Reja' (2021). La producción cuenta con la participación de Canal Sur y estará a cargo de The Blue House Films con el productor onubense José David Díaz al frente, que en su trayectoria profesional acumula más de 50 premios en festivales internacionales, incluyendo Fantaspoa en Brasil, Fant Bilbao, el propio Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, FESCIGU en Guadalajara o el Festival de Cine de Alicante. Además una de sus últimas producciones, la película 'Fueron los días' (2023) logró cuatro nominaciones en los Premios Carmen del cine andaluz. La productora ha destacado que el documental "no sólo honrará el pasado, sino que también inspirará a futuras generaciones a explorar y valorar el cine iberoamericano, continuando así la misión que el festival comenzó hace cinco décadas. Medio Siglo de Cine se perfila como una obra imprescindible para todos los amantes del cine nacional e internacional".

Compartir nota: Guardar Nuevo