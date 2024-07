Ángel Cristo Jr. no tiene miedo a la demanda de su madre

La guerra entre Ángel Cristo Jr., su madre y su hermana parece no tener fin. Aunque ellas han optado por mantenerse al margen del testimonio que este ha ofrecido en los diferentes medios de comunicación, han tomado medidas legales contra él por las afirmaciones tan crueles que ha hecho. Primero se sentó en '¡De viernes!', después participó en 'Supervivientes 2024' y también ha hecho varias entrevistas en revistas hablando de su infancia, su madre y su hermana... un relato que ha supuesto una auténtica revolución en España por contar una 'verdad' que nadie conocía. Esta semana hemos podido hablar con él y parece que no tiene ningún miedo a la demanda que Bárbara Rey y Sofía Cristo habrían puesto de manera conjunta. Tanto es así que se reafirma en todo lo que ha dicho estos meses: "Que vean mis entrevistas, todas las respuestas están en mis entrevistas". El hijo de la vedette mostraba la más absoluta indiferencia, de hecho bromeaba con la prensa para evitar pronunciarse al respecto: "Que te muerdo el micro, ¿eh? (Ñam) ¿Quién era el que mordía el micro? Aless. En paz descanse. Pero vamos Arggg" y anteriormente nos le veíamos caminando por la calle cargado con dos guitarras mientras que nos aseguraba: "Yo soy músico de profesión. Me voy a revisar dos guitarras". El hijo de Bárbara nos ha querido insistir en que no tiene que comentar nada sobre las pruebas que supuestamente tiene su madre: "Por favor, que vean mis programas. Todas las dudas saldrán resueltas, de verdad, te lo voy a responder otra vez, quien vea mis entrevistas, desde la primera hasta la última, y escuche bien todo lo que digo, ahí están las respuestas de todas las preguntas que me estás haciendo". De esta manera, Ángel no solo refleja que no tiene ningún miedo a la demanda interpuesta sino que se reafirma en su testimonio, ese que tanto daño le ha hecho a su madre y a su hermana y por el que ha roto sus lazos de sangre.

