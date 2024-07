Servicio Secreto refuerza protocolo de seguridad a Biden y Trump

(Bloomberg) -- El Servicio Secreto de Estados Unidos reforzó los detalles de seguridad del presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y Donald Trump tras el intento de asesinato del expresidente, dijo un alto funcionario.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que supervisa el Servicio Secreto, expuso el cambio de postura el lunes en la Casa Blanca en medio del escrutinio de los esfuerzos de protección de la agencia. El recién elegido compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, también recibirá el “nivel apropiado de seguridad”, dijo Mayorkas.

“Se han hecho ajustes en el destacamento del anterior presidente, en el del actual presidente, así como en el de la vicepresidenta”, dijo el jefe de Seguridad Nacional a la prensa. Mayorkas se negó a detallar qué cambios se habían producido, citando preocupaciones de seguridad.

El tiroteo del sábado en un mitin en Pensilvania ha sumido al asediado Servicio Secreto en una crisis total. La agencia ya había enfrentado críticas por fallas de seguridad, mala conducta de los agentes y baja moral del personal antes de que el intento de asesinato de Trump conmocionara a la nación.

Mayorkas dijo que en el futuro, el Servicio Secreto consideraría el “entorno de amenazas” al planificar la seguridad para eventos políticos al aire libre. El secretario dijo que conserva “100% de confianza” en el Servicio Secreto y su liderazgo, y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden compartía ese sentimiento.

Los legisladores anunciaron investigaciones sobre el ataque en medio de preguntas sobre cómo el tirador tuvo acceso a un techo con una línea de visión clara hacia Trump, así como sobre el plan de protección del Servicio Secreto para el expresidente. El domingo, la agencia negó las acusaciones de los aliados Trump de que rechazaron la solicitud del candidato republicano de mayor seguridad.

La Oficina Federal de Investigaciones dijo que el ataque fue llevado a cabo desde una azotea abierta por Thomas Matthew Crooks, de 20 años, quien hirió en la oreja derecha a Trump, mató a un transeúnte e hirió de gravedad a otros dos antes de ser abatido a tiros por un francotirador del Servicio Secreto en el lugar del mitin en Butler, Pensilvania.

Aumentando el escrutinio, algunos asistentes afirmaron que trataron de alertar a las autoridades sobre un hombre que se arrastraba por un tejado con un rifle minutos antes del tiroteo. Otros se han preguntado por qué no se había asegurado ese techo, situado a poco más de un campo de fútbol del lugar donde Trump estaba hablando. El incidente también ha centrado la atención en lo bien que se comunicaron las fuerzas del orden locales, estatales y federales antes del tiroteo y durante su desarrollo.

Mayorkas dijo el lunes temprano en CNN que el tiroteo representó una falla de seguridad. Prometió una revisión exhaustiva e independiente “para asegurarse de que no vuelva a suceder”.

La Administración también anunció que ampliaría la protección al candidato presidencial independiente, Robert F. Kennedy Jr.

El tiroteo del sábado fue el intento de asesinato más grave de un presidente o candidato presidencial de un partido principal desde 1981, cuando un hombre armado hirió gravemente al presidente Ronald Reagan.

Sin embargo, durante la última década, la reputación del Servicio Secreto se ha visto empañada.

En 2012, agentes estuvieron implicados en un escándalo de prostitución en Colombia mientras preparaban una visita del entonces presidente Barack Obama. Un intruso armado saltó una valla de la Casa Blanca en 2014 y pudo entrar al edificio antes de ser detenido. En 2017, otro intruso saltó la cerca y caminó por el terreno durante 17 minutos mientras Trump estaba dentro de la residencia. La agencia también se ha enfrentado a cuestionamientos sobre su respuesta al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio EE.UU.

