Lapid tacha de "llorón y cobarde" a Netanyahu por sus denuncias sobre amenazas e incitación al odio

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha acusado este lunes al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de ser un "llorón y un cobarde" después de que en la víspera celebrara una reunión con su gabinete para abordar las amenazas en su contra y los discursos de incitación al odio. Lapid, que ejerció brevemente como jefe de Gobierno israelí entre julio y diciembre de 2022, ha celebrado una rueda de prensa en la que ha leído una carta con amenazas de muerte contra él y su familia, y ha asegurado que cuando la recibió no convocó comparecencia alguna para denunciarlo. "¿Habéis oído sobre ello? ¿Di una comparecencia de prensa? ¿Convoqué una reunión especial de partidos de dos horas? Sí, hay amenazas e incitaciones. Es una parte terrible y triste del mundo en que vivimos. Todo aquel que llega a un alto cargo pasa por ello", ha manifestado el líder del partido Yesh Atid. Así las cosas, Lapid ha incidido lo inaceptable de este tipo de amenazas, que deben ser investigadas y perseguidas pues no hacen más que perjudicar la democracia israelí. Sin embargo, ha puntualizado que Netanyahu "no es una víctima", sino "un llorón y un cobarde", según recoge 'The Times of Israel'. "Cada soldado en Gaza esta más amenazado que él, cada combatiente de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en Yenín está más en peligro que él", ha remachado un Lapid que acusa a Netanyahu de "montar una máquina de veneno" que alimenta incitaciones al odio y "lentamente se apodera de los medios de comunicación de Israel". Estas críticas del líder de la oposición israelí se producen después de que el domingo, tras conocerse el intento de asesinato contra el expresidente estadounidense Donald Trump, el gabinete de Netanyahu denunciara amenazas e incitaciones al odio en su contra y, además, celebrara una larga reunión para abordar estos asuntos. "No recuerdo que dijera nada cuando los hijos de Naftali Bennet (primer ministro entre 2021 y 2022) recibieron un sobre con una bala y amenazas contra su vida", ha remachado Lapid.

Compartir nota: Guardar Nuevo