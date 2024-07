Goldman frenará recompras luego que pruebas de estrés exigieran más capital

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. planea reducir la recompra de acciones después de que la prueba de resistencia anual de la Reserva Federal le exigiera reservar más capital. El banco volvió a rebatir los resultados.

La empresa “moderará las recompras con respecto a los niveles del segundo trimestre” a la luz de un aumento en las reservas de capital de estrés, dijo el director financiero, Denis Coleman, durante una conferencia telefónica para comentar los resultados. Goldman recompró US$3.500 millones en acciones en el segundo trimestre.

“El aumento interanual de nuestras reservas de capital de estrés no parece reflejar la evolución estratégica de nuestro negocio y los continuos progresos que hemos realizado para reducir nuestra intensidad de pérdidas por estrés”, dijo el director ejecutivo, David Solomon. “Dada esta discrepancia, estamos dialogando con nuestros reguladores para entender mejor sus determinaciones”.

En junio, los mayores bancos estadounidenses superaron la prueba de resistencia anual de la Reserva Federal, la que indicó que tendrían suficiente capital para soportar una recesión financiera. Los resultados de Goldman mostraron que el ratio medido por los reguladores (CET1) se comportó peor que el de varios de sus homólogos en un escenario “severamente adverso”.

El aumento de las reservas de capital de estrés exigidas a Goldman se vio impulsado principalmente por unos menores ingresos por comisiones, lo que probablemente se debió a un punto de partida más bajo en las comisiones dados los ingresos de la banca de inversión del sector al inicio de la prueba, según había escrito previamente en un informe la analista bancaria de Morgan Stanley Betsy Graseck, quien redujo su previsión de ganancia para todo el año del banco.

