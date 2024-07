El soporte para las fotos en Ultra HDR llegará a aplicaciones de terceros

El formato de Google 'Ultra HDR' llegará a aplicaciones de terceros con Android 14, una novedad que permitirá a los usuarios sacar fotografías con más detalle y precisión, con un resultado similar a como percibe el ojo humano el mundo. 'Ultra HDR' es un formato de fotografía desarrollado por Google que ofrece un contraste con más detalle en las capturas son zonas oscuras y en las más luminosas. Pretende ofrecer un resultado más parecido a lo que el ojo humano es capaz de percibir, que no se logra con el formato de rango dinámico estándar (SDR). Este formato es compatible con Google Fotos, aunque para que las imágenes se muestren con él tanto el dispositivo como la pantalla deben admitir HDR, una condición que no todos cumplen. La captura también requiere que la cámara sea compatible con el formato 'Ultra HDR', algo que no ocurre en las aplicaciones de terceros, pero que cambiará próximamente con CameraX. CameraX es una biblioteca de Jetpack que ofrece Google para que los desarrolladores creen aplicaciones de cámara compatibles con Android y accedan a algunas de las funciones de la cámara nativa. Como informan en Android Authority, Google ya ha comenzado a integrar el soporte de 'Ultra HDR' en CameraX, tras anunciarlo en su evento anual de desarrolladores, Google I/O, en mayo. Si el dispositivo es compatible, próximamente tendrá habilitada esta característica con Android 14. Actualmente, Ultra HDR está disponible en los teléfonos de las series Pixel 7 y Pixel 8, en la serie Samsung Galaxy S24 y OnePlus 12, entre otros dispositivos.

