Philipp Lahm califica de "tontos" y "agotadores" los abucheos a Marc Cucurella

El exjugador alemán y director de la Eurocopa 2024, Philipp Lahm, criticó los abucheos de los aficionados alemanes al jugador español Marc Cucurella durante el partido de semifinales que enfrentó a España y Francia, calificándolos de "tontos" y "agotadores". "En algún momento pensé que los silbidos eran un poco tontos. ¿Qué debería haber hecho Cucurella contra Alemania? ¿Ir al árbitro y decirle: 'He jugado con la mano'? Los pitos durante todo el partido me parecieron agotadores", señaló el exjugador alemán y campeón de la Copa del Mundo en 2016 en declaraciones a Bild. Cucurella fue abucheado durante toda la semifinal de España contra Francia después de que una mano suya en cuartos de final contra Alemania no acabara en penalti antes de que España se impusiera por 2-1, algo que para Lahm al principio fue "divertido". "Espero que el jugador también pudiera reírse de ello, porque era simplemente una señal de que el dolor alemán seguía siendo profundo", apuntó.

