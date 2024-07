Anna Barrachina apoya a Lara Dibildos mientras se mantiene al margen de las polémicas de su padre, Álvaro Muñoz Escassi

Anna Barrachina, la hija mayor del conocido jinete sevillano Álvaro Muñoz Escassi, ha decidido mantenerse al margen de las recientes controversias que rodean a su padre. La joven, que siente intensa pasar desapercibida y alejada del foco mediático todo lo que puede, ha asistido al estreno de la obra de Lara Dibildos, madre de su hermano y con la que comparte una increíble relación. A su llegada al teatro, los medios de comunicación la esperaban en busca de obtener alguna reacción sobre el posible grupo de WhatsApp en el que, según rumores, estarían todas las ex parejas de su padre. Sin embargo, Anna evitó dar detalles sobre este tema, mostrando una clara intención de no involucrarse en las disputas mediáticas del jinete. La hija de Escassi llegó al teatro acompañada de su hermano, Álvaro Muñoz Dibildos. Ambos entraron juntos al recinto, manteniendo un silencio absoluto ante las preguntas insistentes de los periodistas que los esperaban en la entrada. La escena dejó claro que los hermanos habían decidido no hacer comentarios públicos sobre las recientes declaraciones de María José Suárez en televisión. Y es que además de ignorar las preguntas sobre el supuesto chat, Anna también evitó pronunciarse sobre la respuesta de María José a las acusaciones de su padre. La exmiss España, en una reciente entrevista, había desmentido las afirmaciones de Escassi, calificándolas de mentiras y provocaciones. Una vez más, la actitud de Anna Barrachina refleja una postura de discreción y distanciamiento respecto a los conflictos de su padre. La artista no quiso aclarar cómo es su relación con María José Suárez ni dar detalles sobre el estado actual de su padre.

Compartir nota: Guardar Nuevo