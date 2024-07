Pedro Rocha: "Esta selección ha logrado ya algo histórico, pocas cosas unen más que el fútbol"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, felicitó a Alemania y al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, por un "excelente trabajo" en la organización de la Eurocopa 2024, donde España "ha logrado ya algo histórico", por ser un "ejemplo" de equipo para millones de aficionados. "En primer lugar quiero felicitar al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, por su excelente trabajo en la organización de esta Eurocopa, que ha sido ejemplar y que ha movilizado la pasión por el fútbol de millones de personas en todo el mundo. Gracias Aleksander por ello y también por el gran apoyo que has brindado a esta Federación en los últimos meses, defendiendo su independencia ante injerencias externas", dice Rocha en declaraciones facilitadas a Europa Press por la RFEF. Igualmente, el presidente de la Federación Española tuvo palabras para su 'rival' este domingo en la final, la Federación Inglesa, y para su homólogo en la Alemana. "Reconocer asimismo la entidad e importancia de la Federación de fútbol inglesa, que estará representada por su presidenta y con cuya selección nos enfrentaremos mañana, en un partido para la historia", afirma. "Destacar también trabajo de mi homólogo alemán, representante de un país que vive y ama el fútbol y que ha demostrado ser un excelente anfitrión de este torneo. Junto a UEFA han conseguido que esta Eurocopa sea un gran éxito, con estadios llenos, aficiones vibrantes y fútbol espectacular", añade en la previa de la final Además, Rocha hace un balance ya "histórico" de una España que buscará su cuarto título continental este domingo en Berlín. "Llegamos a una final, nuestra quinta, que tendrá lugar mañana en Berlín, el lugar donde comenzó esta gran aventura de la Eurocopa, y lo hacemos con una selección, la española, que representa muchas cosas. La primera de todas ellas es la fuerza del equipo, la importancia de la humildad y del trabajo", afirma. "Esta selección ha logrado ya algo histórico, y no solo en los resultados. Ha conseguido ser un ejemplo para millones de personas de cómo es posible conseguir el éxito sumando, siendo generosos, creyendo en el grupo y actuando como un verdadero equipo. Es una selección joven, diversa, inclusiva, llena de talento, y llena de valores personales. Es una selección de la que no podemos más que sentirnos orgullosos. Representa a España, una España abierta, plural, rica y acogedora", añade. "Además, ha logrado algo que hacía mucho tiempo que no ocurría, crear una auténtica pasión en torno a ella, unir a niñas y niños, a jóvenes, a padres y madres y a abuelos. Todos juntos. Pocas cosas, por no decir ninguna, unen más que el fútbol. En una sociedad muchas veces dividida, con confrontación, con diferencias políticas, el fútbol logra el consenso. En esta nueva etapa de la Federación lo tenemos claro, queremos la concordia, el diálogo y así lo hemos trabajado todos estos meses, a pesar de las dificultades y de los intentos externos de desestabilizar lo que funciona. El camino, siempre, es el de la paz", confiesa. Rocha celebra además que toda España esté "vibrando" con la selección. "España entera está vibrando, está compartiendo esta ilusión, en las calles, en las plazas, en las casas. En cada rincón de nuestro país amigos y familias están unidos apoyando a la selección. Hacía muchos años que no sentíamos esto. Y es muy muy importante. Es emocionante y es único", apunta. "Llegar hasta aquí con este magnífico equipo es un sueño que esperamos completar mañana para hacer historia. Es un privilegio y un orgullo poder vivirlo como presidente de la Federación que representa a millones de aficionados a este deporte que tanto amamos, el fútbol", termina.

Compartir nota: Guardar Nuevo