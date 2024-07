La Justicia estadounidense desestima el caso contra Alec Baldwin por homicidio involuntario

La Justicia estadounidense ha desestimado este viernes la causa penal abierta contra el actor Alec Baldwin por homicidio involuntario por la muerte en 2021 de la directora de fotografía Halyna Hutchinsen durante el rodaje de "Rust", ha informado CNN. Ha sido la jueza Mary Marlowe Sommer, encargada de dictar el fallo, quien ha accedido a desestimar el cargo tal y como había solicitado la defensa de Baldwin tras acusar a la Fiscalía de Santa Fe de "mala conducta". "Se concede su moción de desestimación con perjuicio", ha concluido la resolución, que ha cogido por sorpresa a los presentes en la sala pues no se había esclarecido durante la jornada si el dictamen se daría a conocer este mismo viernes o se pospondría para la próxima semana. Tanto Baldwin como su hermana, Beth, y otros familiares asistentes a la lectura han celebrado el fallo visiblemente emocionados y entre abrazos, antes de que el acusado abandonara la sala como hombre libre. Por su parte, la fiscal especial Kari Morrissey ha expresado su decepción ante la decisión de Marlowe Sommer argumentando que, a su juicio, "los abogados defensores malinterpretaron la importancia de las pruebas", según declaraciones recogidas por el mismo medio. "Hicimos todo lo humanamente posible para brindar justicia a Halyna y a su familia y estamos orgullosos del trabajo que hicimos", ha agregado Morrissey, subrayando que respeta la decisión emitida este viernes si bien no la comparte. Esta sentencia llega después de que el actor fuera acusado la víspera de violar las "reglas fundamentales de seguridad de las armas de fuego" durante el rodaje de 'Rust' al apuntar con un arma a una personas y apretar el gatillo. El juicio, que comenzó el martes, pretendía dilucidar si el disparo mortal que acabó con la vida de Halyna Hutchins en el rodaje de "Rust" en 2021 fue o no consecuencia de una negligencia. Así, la resolución pone fin a casi tres años de vaivenes judiciales, marcados por la rotación de fiscales, y a un caso que podría haber llevado a Baldwin, de 66 años, a cumplir hasta 18 meses de prisión si finalmente hubiera sido declarado culpable. El actor disparó por accidente a la directora de fotografía durante la grabación de una escena y con un arma que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Tanto Baldwin como la armera, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados formalmente de homicidio involuntario. Hutchins, de 42 años, falleció por las graves heridas a consecuencia del disparo mientras era trasladada en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Albuquerque. Además, también resultó herido el director de la película, Joel Souza, quien estuvo ingresado en estado grave en el hospital de Santa Fe.

