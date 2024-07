Trump insta a Biden a hacerse un test cognitivo y afirma que está dispuesto a acompañarle

El expresidente Donald Trump ha instado este viernes al actual líder al frente de la Casa Blanca, Joe Biden, a hacerse un test cognitivo y ha asegurado que está dispuesto a acompañarle para realizarse otra prueba él mismo. "Joe debería realizarse inmediatamente un test cognitivo y yo iría con él y me haría otro también. Por primera vez seríamos un equipo y lo haríamos por el bien del país", ha señalado en un mensaje publicado en la red social Truth Social. El exmandatario ha propuesto que "todos los candidatos presidenciales se hagan un test cognitivo" y uno de aptitud, "independientemente de su edad". "Su actuación desde aquel agitado debate no ha sido precisamente estelar", ha agregado. Trump ha tildado de "imperdonable" el lapsus de Biden frente al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien se refirió como "presidente Putin". "Pese a todo esto, no debería permitir que completos perdedores como George Clooney, bajo los auspicios de Barack Husein Obama, le insten a abandonar el cargo", ha dicho. Por otro lado, el magnate ha afirmado durante una entrevista con un programa de radio que Biden "cometió bastantes errores" durante la rueda de prensa de la víspera tras finalizar la cumbre de la OTAN en Washington, si bien su desempeño no fue "un desastre total", según ha recogido la cadena CNN.

