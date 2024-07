(AMP.) Abascal amenaza ahora los pactos con el PP en ayuntamientos si "colaboran activamente" en el reparto de menas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este viernes al PP de que también romperán los pactos de gobierno en los ayuntamientos si "colaboran activamente" en el reparto de menores migrantes no acompañados, después de que la Ejecutiva haya decidido salir de los ejecutivos regionales tras el visto bueno del PP a la acogida de estos menores, una línea roja para Vox. En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Abascal ha explicado que los ayuntamientos han quedado excluidos de la ruptura de los pactos suscritos tras las elecciones del 28M porque el reparto de menores migrantes "no afecta directamente" a los consistorios. Pero, "si los ayuntamientos empiezan a colaborar de manera activa con el reparto de menas", Vox "tendrá que salir" también, ha avisado Abascal. El líder de Vox ha querido matizar que la advertencia excluye a los que "no les quede otro remedio porque se los coloca (a los menores) la comunidad autónoma". Pero ha matizado que Vox no tomará esa decisión "a la ligera", sino de manera "seria y quirúrgica". SIN CONTACTO CON FEIJÓO Sobre su futura relación con los 'populares' en aquellas comunidades autónomas en las que han roto los ejecutivos, el presidente de Vox ha indicado que su formación negociará ahora "propuesta a propuesta" y pasarán a ejercer una oposición "leal y contundente". "Si quieren negociar con nosotros, quizás quieran negociar con el PSOE", ha agregado. En este contexto, ha arremetido también contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por llegar "a todo tipo de acuerdos" con el Gobierno y el PSOE, a los que da "balones de oxígeno". También, le ha acusado de "romper la comunicación" con Bambú. Por último, Abascal ha rechazado que la decisión de romper los gobiernos en las comunidades autónomas haya tenido algo que ver con el agitador Luis Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF), en un intento por marcar una posición más rotunda respecto a la inmigración. "En absoluto, nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos", ha rematado. En la misma línea se ha expresado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que en una entrevista concedida a Radio Libertad, recogida por Europa Press, ha afirmado que, desde la oposición, Vox "va a lograr condicionar mejor" a los ejecutivos 'populares'.

