María José Suárez acude a los Juzgados y advierte a Escassi: "Creo que es el momento de conocer la verdad"

Absoluta protagonista de la actualidad tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi por una infidelidad del jinete con una mujer transexual, y dispuesta a contar su verdad y a responder a las declaraciones de su ex asegurando que tenían una relación 'abierta', María José Suárez se sienta este viernes en el plató de '¡De Viernes!'. Tras revelar la revista 'Semana' que ha puesto la entrevista del que fue su pareja durante los últimos 3 años en manos de sus abogados, y que estaría planteándose demandarle por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad, la modelo ha reaparecido este jueves de lo más sonriente, con una actitud mucho más relajada que en los últimos días. A pesar de que está enfadada, dolida y desengañada con Escassi, y que confiesa que no reconoce a la persona de la que estaba enamorada, María José ha decidido dar un paso al frente y aclarar qué hay de cierto en que Valeri, la transexual con la que le fue desleal, podría tener un vídeo íntimo suyo que le habría mandado el propio jinete; y que le habría amenazado con filtrarlo si Álvaro no le pagaba una supuesta deuda de 1750 euros por unos "servicios prestados". Tranquila, la Miss España 1996 confirma que "se va a conocer la verdad". "Yo creo que es el momento" ha revelado, respondiendo con un "vamos a esperar al viernes para saberlo" cuando le hemos preguntado cuál es la verdad. Sin duda, una declaración de intenciones de que piensa contar los hechos con pelos y señales en la entrevista que dará en poco más de 24 horas en el programa de Telecinco. Sin dejar de sonreír, María José ha dejado en el aire si teme que vean la luz esos vídeos privados suyos que se supone que tendría en su poder la examante de Escassi, y tampoco ha querido confirmar si finalmente, si se demuestra que envió imágenes de contenido privado a la mujer transexual, va a tomar medidas legales contra el jinete por revelación de secretos: "No voy a hablar nada" ha repetido en dos ocasiones al salir de su domicilio. MARÍA JOSÉ SUÁREZ ACUDE A LOS JUZGADOS A continuación la modelo ha acudido a unos Juzgados cercanos a su domicilio, ¿para interponer la demanda contra Álvaro? Lo cierto es que aunque no lo ha confirmado, tampoco lo ha negado, dejando en el aire si está dispuesta a llegar a donde haga falta, e incluso sentar en el banquillo al jinete, para defender su honor. "No os voy a decir nada" ha insistido, revelando que si la vemos sonriente es porque "estoy tranquila. Se va a saber la verdad".

