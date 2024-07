Marcel Granollers y Horacio Ceballos caen en semifinales de Wimbledon

La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos ha caído este jueves en las semifinales de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa sobre la superficie de hierba, ante la pareja formada por los australianos Max Pucell y Jordan Thomson (6-4, 6-4) en 1 hora y 12 minutos de encuentro. Granollers y Ceballos se despiden así, por segundo 'Grand Slam' consecutivo, en la penúltima ronda del torneo, no pudiendo defender la final lograda en el torneo el pasado año. Esta vez ha sido la dupla Pucell-Thomson los que los han apeado después de un partido muy disputado en el que la solidez --cero errores no forzados-- y el saber aprovechar la pelotas de rotura --dos de tres puntos de 'break' ganados-- han sido clave para los australianos. A pesar de perder 480 puntos en el ránking al no igualar la semifinal lograda la temporada anterior, la pareja Granollers-Ceballos recuperará el número uno del mundo del ránking ATP de dobles a partir de la próxima semana, hasta ahora en manos del australiano Matthew Ebden, que cayó eliminado junto a su compañero Rohan Bopanna en segunda ronda.

Compartir nota: Guardar Nuevo