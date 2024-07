Bibiana Fernández revela cómo está Hiba Abouk tras ser señalada en la ruptura entre Escassi y María José Suárez

Aunque Hiba Abouk ha negado rotundamente que tenga una relación con Álvaro Muñoz Escassi tras dejarse ver de lo más cómplices en la Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero' días después de que María José Suárez anunciase su ruptura con el jinete, muchos la señalan como la 'culpable' que desató la ira de la modelo y desencadenó el escándalo sin precedentes al que se enfrenta el ex de Lara Dibildos. Y es que no fue hasta que surgieron los rumores de affaire entre Escassi y la actriz cuando salió a la luz que el detonante de la ruptura fue un correo electrónico que María José recibió de una mujer transexual que le contaba que su novio le había sido infiel con ella y que, además, le exigía que el sevillano le pagase una deuda contraída de 1750 euros si no quería que todo se supiese públicamente. Un tema muy delicado que la modelo niega haber filtrado a la prensa, pero que ha desatado un tsunami mediático en torno a Escassi que ha sacudido a Hiba sin tener nada que ver en el asunto; aunque se especula que el concursante de 'Masterchef Celebrity' -en cuyas grabaciones la conoció puesto que la actriz participa en la nueva temporada y él fue finalista de la última- intentó utilizar su supuesto 'tonteo' con ella como cortina de humo para desviar la atención de su infidelidad con una mujer transexual. Muy amiga de Hiba, Bibiana Fernández deja claro que no tiene absolutamente nada con Álvaro: "La ruptura con María José no creo que tenga nada que ver con lo de Hiba. Ella estaba allí, pues cuando han trabajado en un programa de televisión juntos y ya está". Como admite, la protagonista de 'El Príncipe' está molesta y cansada de que la señalen como la tercera en discordia, "sobre todo porque si no tienes relación con alguien...". "Si tienes relación no te importa, pero si no la tienes es normal" asegura, aconsejando al jinete y a María José "que se las apañen como puedan" sin implicar a Hiba en una historia en la que no tiene nada que ver. Unas declaraciones que Bibiana ha hecho a las puertas del Teatro Pavón, donde está triunfando con la obra de teatro 'La señora', que podremos ver hasta el 4 de agosto "ni no me muero de calor antes y no me da un vahído" bromea. Después, unos días de vacaciones en la costa "por lo menos para respirar" y coger fuerzas para una temporada que se presenta ilusionante y con numerosos proyectos a nivel profesional.

