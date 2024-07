El joven neerlandés Gabriel Misehouy firma por el Girona hasta 2028

El joven jugador neerlandés Gabriel Misehouy ha firmado un contrato de cuatro temporadas con el Girona FC, club catalán al que llega libre tras terminar su vinculación previa con un Ajax de Amsterdam en el que se ha formado y con el que no pudo dar el salto al primer equipo, mientras que el portero catalán Toni Fuidias renueva con los 'gironins' hasta 2026 pero jugará cedido este año en Cartagena. "Gabriel Misehouy, de 18 años, será jugador del Girona FC las próximas 4 temporadas. El atacante holandés, surgido del fútbol base del Ajax, llega libre y firma contrato hasta junio de 2028", anunció el club en un comunicado. El jugador, que cuenta con doble nacionalidad a causa de su origen ghanés, ya ha pasado la revisión médica y empezará la pretemporada esta misma semana a las órdenes de Míchel Sánchez, que tendrá a sus órdenes a un jugador de mucha proyección pero que viene del ostracismo de no poder jugar tras anunciar que no renovaría y saldría del Ajax en verano. Gabriel Misehouy es un jugador ofensivo y polivalente, que puede jugar en varias poisiciones del centro del campo y también como extremo izquierdo, con un buen regate que le permite encarar en la banda y romper líneas defensivas si juega como mediapunta o interior. Esta última temporada, hasta que en el mercado de invierno cambio su situación, marcó 7 tantos y dio 3 asistencias en 13 partidos con el Jong Ajax, filial que juega en la segunda división de Países Bajos, del que es internacional en categorías inferiores, y también debutó en la UEFA Youth League. Ahora, en Girona, aspira a debutar en la 'Champions League'. Por otro lado, el club 'gironí' confirmó la cesión del portero Toni Fuidias al FC Cartagena, de LaLiga Hypermotion. "El Girona FC y el club cartagenero han llegado a un acuerdo para la cesión del portero hasta el final de temporada", comunicó la entidad. Previamente, Fuidias firmó una ampliación de su contrato con el Girona FC hasta junio de 2026. El guardameta de Berga, de 23 años, llegó al Girona en septiembre de 2022 procedente del Real Madrid Castilla, después de haber pasado por las categorías inferiores del club blanco desde los 13 años.

