El Gobierno enfría el acuerdo con el PP para renovar el Banco de España y pospone su anuncio en el Congreso

El Gobierno ha enfriado el acuerdo con el PP para renovar la cúpula del Banco de España y de momento el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, no comparecerá en el Congreso para anunciar las personas que ocuparán los puestos de gobernador y subgobernador. En concreto, fuentes del Ministerio de Economía confirman a Europa Press que el Ejecutivo "sigue dialogando" con la formación de Alberto Núñez Feijóo para renovar la institución, pero que aún no hay un pacto para elegir a los sustitutos del ya exgobernador Pablo Hernández de Cos y la todavía subgobernadora Margarita Delgado, que termina mandato en septiembre. El artículo 24 de la Ley de Autonomía del Banco de España establece que antes de nombrar al gobernador, el ministro de Economía debe comparecer ante la comisión del ramo del Congreso para anunciar a la persona propuesta para el cargo. Inicialmente se había barajado la posibilidad de que esa comparecencia se programara para este jueves, pero finalmente no será así. Una vez pactado el nombre del nuevo máximo responsable del Banco de España, será nombrado por el Rey vía real decreto del presidente del Gobierno, sin necesidad de que pase por el Consejo de Ministros. El Banco de España está sin gobernador desde junio, que es cuando Hernández de Cos concluyó su mandato. Ahora es Margarita Delgado quien se encarga de la gobernanza interina de la institución, pero esta termina su mandato en septiembre. CUERPO QUIERE QUE HAYA GOBERNADOR EL DÍA 18 Aunque asegura que hay tiempo hasta septiembre, Carlos Cuerpo quiere que el próximo 18 de julio, cuando habrá una reunión del Banco Central Europeo (BCE) para decidir el futuro de los tipos de interés, se sepa quien es el nuevo gobernador. Pero los plazos dependen de cómo avancen las conversaciones con el PP, que tras alcanzar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está implicado en las negociaciones para renovar el Banco de España. Sin embargo, los 'populares' no han deslizado cómo avanzan esas conversaciones: "En el marco de las conversaciones avanzaremos lo que tengamos que avanzar. Cuando haya un acuerdo pues será esto lo que haya que comunicar", dijo recientemente la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

