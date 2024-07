Putin y Modi apoyan una "solución pacífica" para la guerra en Ucrania durante un encuentro en Moscú

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, han abogado este martes por lograr una "solución pacífica" que ponga fin a la guerra en Ucrania durante un encuentro celebrado en Moscú, la capital rusa, con motivo de la visita al país del mandatario indio. En un comunicado conjunto tras la reunión, los dos líderes han destacado la importancia de "lograr urgentemente poner fin al conflicto con una resolución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia, con la inclusión de ambas partes". Por ello, ambos líderes han expresado su "satisfacción por las propuestas relevantes, en este sentido, y las buenas ideas enfocadas a alcanzar esta resolución pacífica" en cuestión, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. El propio Modi ha trasladado a Putin que su país está "dispuesto" a conceder "cualquier tipo de ayuda para contribuir a la paz en Ucrania". Así, las partes han acordado impulsar la cooperación militar, tal y como recoge la declaración, al tiempo que han reafirmado su voluntad de "aumentar el número de actividades conjuntas de cooperación militar". Rusia y la India han dado prioridad al desarrollo de la cooperación en el sector energético, incluida la energía nuclear, el refinado de petróleo y la industria petroquímica, según el texto. "Está previsto que la cooperación económica bilateral entre la Federación de Rusia y la República de la India se desarrolle, entre otras cosas, en sectores energéticos clave", ha puntualizado. Putin ha aprovechado la ocasión para condecorar al primer ministro de India con la Orden de San Andrés tras las conversaciones sostenidas en formato reducido en el Kremlin. La ceremonia de condecoración se desarrolló en la Sala de San Andrés del Gran Palacio del Kremlin en presencia de las delegaciones india y rusa. Previamente, Modi ha instado al presidente ruso a poner fin a la invasión rusa de Ucrania durante un encuentro en Moscú, una cita que ha aprovechado para resaltar que la solución al conflicto "no se puede lograr en el campo de batalla". El mandatario indio ha hecho hincapié en la importancia de detener los enfrentamientos y volver a la mesa de diálogo. "India siempre ha apoyado el respeto a la Carta de Naciones Unidas, que incluye cuestiones sobre la integridad territorial y la soberanía. No hay solución sobre el terreno. El diálogo y la diplomacia son el camino a seguir", ha aseverado durante una reunión con Putin. Modi ha manifestado que "cualquiera que crea en la humanidad siente dolor cuando la gente muere, especialmente cuando se trata de niños inocentes" y ha destacado que ha podido abordar estos asuntos con el mandatario ruso. RECLUTAMIENTO DE CIUDADANOS INDIOS En este sentido, ha mostrado su preocupación por el reclutamiento de ciudadanos indios, que son captados por "agentes sin escrúpulos" para unirse a las filas rusas. No obstante, fuentes cercanas al asunto han indicado que Putin se ha comprometido a lograr que todos ellos sean repatriados cuanto antes, tal y como recoge la cadena de televisión india NDTV. Se estima que unos veinte ciudadanos indios han sido obligados a luchar en el marco de la invasión de Ucrania después de ser engañados por agentes con el pretexto de lograr trabajo bien remunerado. Esta es la primera visita que Modi realiza al país desde que comenzó la guerra hace ya más de dos años y tras su vuelta al cargo para un tercer mandato. India ha tratado de alejarse de las críticas explícitas a Moscú y ha mostrado su abstención ate la ONU a la hora de votar resoluciones contra Rusia. Putin, por su parte, ha dado la enhorabuena a Modi por su victoria en las elecciones de abril y ha puntualizado que esto muestra su gran "efectividad" a la hora de sacar adelante los intereses del país asiático. "Los resultados hablan por sí mismos: India es ahora el tercer país del mundo en términos económicos", ha dicho. Además, ha dado las gracias a Modi por la "atención" prestada a los problemas de Rusia, incluida la posibilidad de encontrar vías para resolver el conflicto en Ucrania "de forma pacífica", ha señalado tras el encuentro. Según Putin, los dos líderes han tenido la posibilidad de abordar "prácticamente todos los asuntos". "Tenemos una amistad muy larga, buenas relaciones construidas desde hace décadas", ha subrayado. INVITACIÓN A LA CUMBRE DE LOS BRICS Putin y Modi se han dirigido posteriormente al Centro Panruso de Exposiciones, donde se han reunido con el vice primer ministro, Denis Manturov, y el director de la compañía energética rusa Rosatom, Alexei Lijachev, según informaciones de la agencia de noticias TASS. El jefe de Estado ruso ha aprovechado al ocasión para invitar a Modi a la cumbre de los BRICS --formada por Rusia, China, India y Brasil-- que tendrá lugar el próximo mes de octubre en la ciudad de Kazán, en el centro del país, un ofrecimiento que Modi ha aceptado, según fuentes cercanas al asunto. En respuesta, ha extendido a Putin una invitación para visitar el país de cara a 2025. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha descartado comentar sobre la situación de los ciudadanos indios reclutados en el marco de lo que Rusia denomina como "operación militar especial" y ha afirmado que el encuentro entre Putin y Modi ha durado aproximadamente tres horas en un ambiente "constructivo". "Ha sido una conversación bastante significativa", ha señalado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Además, ha confirmado que una gran delegación los acompañará durante los encuentros previstos para esta jornada.

