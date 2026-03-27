El mercado de la India abrió operaciones perdiendo terreno este 27 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el Nifty 50, que empieza la sesión bursátil del viernes 27 de marzo con notables caídas del 0,99%, hasta los 23.075,10 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el indicador pone punto final a dos sesiones de tendencia positiva.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca una subida 0,32%; por contra en términos interanuales aún conserva una disminución del 0,5%. El Nifty 50 se sitúa un 12,36% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 2,5% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.512,65 puntos).