BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 27 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el BSE Sensex 30, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 27 de marzo con notables bajadas del 1,04%, hasta los 74.488,52 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el índice pone freno a dos jornadas seguidas con tendencia positiva.

Con respecto a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra un incremento 0,38%; sin embargo desde hace un año aún conserva una disminución del 3,78%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,15% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 2,47% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.696,39 puntos).