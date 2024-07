Kilos de polvo degradan los motores de avión en zonas desérticas

Los aviones que aterrizan en algunos de los aeropuertos más transitados del mundo absorben unos 10 kg de polvo por cada 1.000 vuelos, y la mayor parte se absorbe mientras esperan para aterrizar. Los científicos utilizaron 17 años de datos atmosféricos del ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) y datos del satélite CALIPSO para calcular la cantidad de arena y polvo que absorben los motores a reacción en diez aeropuertos internacionales importantes ubicados en regiones desérticas o sujetos a tormentas de polvo estacionales. El estudio global, publicado en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences, descubrió que las mayores dosis de polvo se absorben en los aeropuertos cercanos al desierto del Sahara, Oriente Medio y el norte de la India, cuando las condiciones secas y cálidas provocan grandes tormentas de polvo. Los vuelos de verano a Delhi encabezan la lista, con una absorción media de 6,6 g por llegada en el período previo a la temporada de monzones y 4,4 gramos en la salida. A Delhi le siguen Niamey, Níger y Dubái, con 4,7 g y 4,3 g por llegada respectivamente, mientras que los vuelos a Pekín absorbieron 2,9 g de media. La Dra. Claire Ryder, de la Universidad de Reading y autora principal del estudio, afirmó: "El polvo y la arena son peligrosos para los aviones porque el polvo se derrite y forma depósitos vidriosos en las palas o costras minerales duras en el interior de los motores. Estas costras interrumpen el flujo de aire y provocan un sobrecalentamiento, lo que acelera el desgaste del motor". "Aunque la cantidad de polvo ingerido por vuelo no es enorme, las cantidades se acumulan rápidamente. Un avión que consume cinco gramos de polvo por llegada y salida consumirá 10 kg de polvo en 1.000 vuelos. Los aviones consumirán más polvo cuando estén a menor altitud esperando para aterrizar, aunque esto depende de las condiciones meteorológicas locales que afectan a la altura de una columna de polvo en la atmósfera. "El cambio climático puede conducir a un mundo más polvoriento a medida que aumenten las temperaturas y se expandan los desiertos, pero no podemos decirlo con certeza, todavía. Los modelos climáticos actualmente no proporcionan un consenso sobre si el calentamiento global significará un mundo más polvoriento, ya que las emisiones de polvo dependen de muchos factores, como la humedad del suelo, las precipitaciones, los patrones de viento en la superficie y la cubierta vegetal. "La investigación en curso en la Universidad de Reading está trabajando para mejorar la capacidad de los modelos climáticos para predecir las emisiones de polvo y su transporte a través de la atmósfera". El equipo de investigación descubrió que los aviones ingieren más polvo mientras realizan patrones de espera (que es la formación que asumen los aviones mientras los pilotos esperan el permiso para aterrizar). Se consumen mayores cantidades de polvo en patrones de espera bajos de un kilómetro, donde a menudo se producen concentraciones máximas de polvo. Los patrones de espera de 10 a 15 minutos a una altitud de un kilómetro pueden provocar una mayor ingestión de polvo que durante las fases de despegue, ascenso y rodaje de un vuelo. Por ejemplo, en el aeropuerto de Delhi durante el verano, la espera a una altitud de 1 km contribuye al 50% de la ingestión total de polvo. Al cambiar la altitud del patrón de espera para alejarse de las capas de polvo, la ingestión de polvo podría reducirse en un 41%. Los investigadores también sugieren que la exposición al polvo podría reducirse modificando los horarios de los vuelos para evitar las horas punta de polvo. Cambiar los vuelos en Delhi y Dubai a la noche podría reducir la ingestión de polvo de los motores en más de un 30%.

