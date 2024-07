Candidato venezolano Márquez dice realizar una campaña "modesta" para las presidenciales

Caracas, 9 jul (EFE).- El candidato opositor a las presidenciales del 28 de julio en Venezuela Enrique Márquez dijo este martes que su campaña electoral se desarrolla de una manera "modesta", y adelantó que participará en "una multiplicidad" de encuentros con varios sectores del país.

"Estamos desplegándonos modestamente con base en los recursos que tenemos a nuestra disposición. Vamos a estar presentes en una multiplicidad de actividades con los diferentes sectores", dijo el exdiputado en una rueda de prensa.

La campaña para las presidenciales, que comenzó el pasado jueves, finaliza el próximo 25 de julio, tres días antes de los comicios, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque, según Márquez, el mandatario Nicolás Maduro -candidato a la reelección- "arrancó la campaña hace rato (antes)".

A juicio del exparlamentario, Maduro "pretende seguir en el poder a pesar de que el pueblo ya no lo quiere" y "al costo que sea", pero -expresó- "ni de broma" el líder chavista estará "seis años más" en la Presidencia.

En este sentido, expresó que "el presidente sabe que no es eterno" y que el día 28 "tendrá que aceptar esa derrota que le dará no la oposición", sino el "pueblo venezolano, que está cansado".

Asimismo, Márquez, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo creer en el sistema comicial del país, que "funciona bien y va a funcionar bien el día de la elección".

"Sin embargo, vamos a tener testigos en todas las mesas para garantizar que se cumpla con los protocolos asociados al funcionamiento de la máquina de votación ese día, que se abra a tiempo, que se vote sin asistencia, que no haya amedrentamiento al elector y luego que el proceso cierre a la hora correspondiente, se imprima el acta (y) se transmita para la totalización", indicó.

En los venideros comicios competirán 10 candidatos, entre ellos también el exembajador Edmundo González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país caribeño.

Caracas, 9 jul (EFE).- El opositor Enrique Márquez, candidato a las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, calificó este martes de "montaje" una reciente acusación de paramilitares colombianos contra un sector mayoritario del antichavismo, de supuestos planes para "desestabilizar" al Gobierno de Nicolás Maduro, de cara a los venideros comicios en el país caribeño.

"¿Cómo es que el Gobierno (...) le da crédito a una declaración aupada por un grupo de delincuentes paramilitares en un sitio que ni siquiera sabemos dónde es, (...) quién habla, y entonces el Gobierno sale (...) a criminalizar a un sector de la oposición por un supuesto video que todo el país sabe que es un montaje", expresó el exdiputado en una rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que se trata de "una acción política del Gobierno para intentar generar zozobra, desasosiego, abstención y criminalización de la oposición", debido a que, a su juicio, el presidente Maduro, candidato a la reelección, siente "desesperación por la derrota".

El exparlamentario exigió investigar la acusación, "pero dentro de la Constitución y la ley, garantizando los derechos a los ciudadanos".

Este lunes, el fiscal general, Tarek William Saab, quien el viernes anunció la apertura de una investigación, dijo que aspira a desarrollar un trabajo junto con Colombia a raíz de la acusación de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en un vídeo publicado en X, donde paramilitares colombianos dicen que fueron contactados por "grupos de extrema derecha" venezolanos.

Asimismo, el fiscal acusó a estos grupos de "extrema derecha" de buscar "caos y zozobra".

Por su parte, Márquez cuestionó estos señalamientos, hechos -aseguró- "sin previa investigación, sin juicio, sin abogado, sin nada".

"Si el fiscal es serio, debería amanecer mañana en Colombia con el fiscal general de la República de Colombia montándose en un helicóptero, en una avioneta, a ir a entrevistar a esos señores para ver quiénes son, si es que existen, porque a mí me parece que esa gente no existe, a mí me parece que eso fue una obra de teatro pagada por el Gobierno (...) para generar un ambiente que no existe, porque la oposición no anda en eso", aseguró.

El antichavismo, prosiguió, busca "el voto" para "cambiar al Gobierno", mientras que el oficialismo -sostuvo- "pretende criminalizar a un sector de la oposición" para generar "inquietud y zozobra".

"Es, por lo tanto, el Gobierno el promotor de la violencia, y no la oposición, la oposición no está generando zozobra en el país, que lo demuestre el Gobierno, que salga con las pruebas reales, no con esta pajuatada (tontería) de unos vídeos mal montados", agregó.

