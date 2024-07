VÍDEO: El partido de Macron considera "evidente" que Mélenchon "no puede gobernar Francia"

El secretario general del partido Renacimiento, Stéphane Séjourné, ha considerado este domingo tras la publicación de las primeras proyecciones de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que es "evidente" que el Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, "no puede gobernar Francia", argumentando que ninguna coalición tiene mayoría en la Asamblea Nacional. El también ministro de Exteriores en funciones ha subrayado el resultado --todavía sin confirmar-- de su formación, que habría quedado en segundo lugar pese a que en la primera vuelta estuvo por detrás del ultraderechista Agrupación Nacional y del Frente Popular. "Contrariamente a lo que algunos predijeron, el moderado bloque central republicano sigue ahí, en pie", ha celebrado. Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para los candidatos a diputados que han perdido el escaño o que se "han retierado en nombre de los valores republicanos". "Hoy, nuestra familia política ha sabido movilizar a millones de franceses en torno a un proyecto republicano, progresista, europeo y humanista. Hoy Juntos por la República ha participado en la clara victoria de los demócratas. Decenas de millones de franceses han dicho consciente, soberana y masivamente no a la extrema derecha", ha aplaudido. Con todo, ha indicado que "el momento es demasiado grave para no estar a la altura" de su "responsabilidad colectiva", para "responder a los problemas contidianos de los franceses", entre los que incluye el poder adquisitivo, la seguridad, el empleo o la ecología. "Seguiremos defendiendo nuestros valores", ha aseverado ante sus simpatizantes. No obstante, ha hecho hincapié en que su formación será "intransigente" en la defensa de los valores republicanos, contra el racismo y el antisemitismo. A su vez, ha manifestado el mantenimiento del apoyo a Ucrania frente a Rusia. Las proyecciones sitúan al Nuevo Frente Popular como formación con más diputados (180-215), seguido de Juntos por la República de Macron (150-180 diputados) y Agrupación Nacional (120-150 diputados). La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/888904/1/sejourne-renaissance-ve-obvio-melenchon-no-puede-gobernar-francia TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

