Nothing presenta los auriculares CMF Buds Pro 2 y el CMF Watch Pro 2, con correas intercambiables y autonomía de 11 días

Nothing ha presentado sus nuevos dispositivos 'wearables' bajo su submarca CMF, con el nuevo reloj inteligente CMF Watch Pro 2, que incluye autonomía para 11 días de uso y correas intercambiables, y los nuevos auriculares CMF Buds Pro 2, que cuentan con cancelación activa de audio de hasta 50 dB y con un estuche de carga con un botón inteligente personalizable. Además de la presentación de su primer 'smartphone' CMF Phone 1, la tecnológica, que es la marca que abarca los dispositivos de gama más asequible de Nothing, también ha ampliado este lunes su catálogo con el nuevo 'smartwatch' Watch Pro 2 y los auriculares Buds Pro 2. En concreto, al igual que toda la gama de nuevos dispositivos CMF, uno de los focos del nuevo reloj inteligente Watch Pro 2 es el diseño. Esto se debe a que, además de utilizar un formato circular para el cuerpo -en lugar de la forma rectangular de la primera generación- dispone de un sistema de correas intercambiables que permite la personalización del dispositivo. Tal y como ha explicado Nothing, los usuarios podrán cambiar las correas para escoger entre los colores gris oscuro, gris claro, azul y naranja. Estos cambios se podrán realizar mediante un sistema de botones que permitirá su implementación de forma sencilla. Asimismo, se han presentado dos versiones para el cuerpo metálico del reloj. Por un lado, un modelo de menor tamaño (25,5 x 4,5 x 1,36 cm) que podrá adquirirse en color gris oscuro y gris claro con correas de silicona. Por otra parte, una versión con la esfera ligeramente más grande (25,5 x 4,5 x 1,39 cm) en los colores azul o naranja para el cuerpo y con correas de cuero. Igualmente, los biseles del reloj también podrán variar entre curvos o planos, ya que se podrán intercambiar aunque todos serán de color gris. El 'smartwatch' también incluye una corona giratoria en su lateral derecho que permite interactuar con la interfaz del reloj y escoger entre distintas opciones. Además, se ha ideado con una pantalla circular AMOLED de 1,32 pulgadas y resolución de 466 x 466 píxeles. Asimismo, su tasa de refresco es de 60Hz y alcanza un brillo máximo de 620 nits. Siguiendo esta línea, la compañía ha subrayado que los usuarios podrán escoger entre más de 100 esferas distintas para configurar la pantalla del reloj, con lo que también se amplían las capacidades de personalización. Algunas de estas esferas han sido diseñadas por usuarios de la propia comunidad de Nothing y pueden ser interactivas, dinámicas o estáticas. En cuanto a sus capacidades, este nuevo 'smartwatch' incluye funciones para llevar a cabo el seguimiento de actividades de deporte, con algoritmos de medición inteligente y hasta 120 modos deportivos en un total de cinco deportes. Estos deportes incluyen actividades como son correr al aire libre, Cross-trainer, caminar, caminar en interiores y ciclismo al aire libre. Así, además del seguimiento, también permite realizar una fijación de objetivos de entrenamiento. En lo relativo a funciones de salud, el nuevo reloj inteligente CMF ofrece monitorización de frecuencia cardiaca durante las 24 horas del día. Además, también incluye un algoritmo inteligente para medir el sueño, y permite llevar a cabo un seguimiento del ciclo menstrual, además del recuento de pasos y de calorías. Siguiendo esta línea, el nuevo dispositivo también mide la frecuencia cardíaca en reposo y emite advertencias cuando identifica que la frecuencia cardíaca o el oxígeno en sangre no disponen de unos valores habituales. Con todo ello, Nothing ha señalado que, entre otras cuestiones, los usuarios también podrán utilizar el CMF Watch Pro 2 para realizar llamadas por Bluetooth, recibir notificaciones de mensajes, controlar la música y gestionar las funciones del reloj -como el temporizador o las alarmas-. Igualmente, también permite utilizarlo como linterna, como un asistente de voz y como un calendario, con la posibilidad de programar recordatorios. Todo ello, de la mano de la aplicación Siempre Conectado de CMF. Además, el CMF Watch Pro 2 integra una batería de 305 mAh con la que, según asegura Nothing, alcanza 11 días de uso normal y hasta 9 con un uso intensivo. Esto se traduce en alrededor de 25 horas de uso continuo de GPS. Este 'smartwatch' también incluye resistencia frente al agua y al polvo con la certificación IP68, así como conectividad Bluetooth y compatibilidad con iOS y Android. Con todo ello, Nothing lo ha lanzado por 69,99 euros a nivel global. NUEVOS CMF BUDS PRO 2 Por otra parte, la tecnológica también ha puesto a disposición de los usuarios sus auriculares CMF Buds Pro 2, su segunda generación de auriculares que integran drivers duales, cancelación activa de audio de hasta 50 dB y una autonomía de hasta 46 horas de música con la caja de carga. En concreto, tal y como ha matizado Nothing los auriculares cuentan con dos altavoces drivers. De esta manera, permite apreciar sonidos graves pronunciados con el driver fabricado con revestimiento de titanio de 11 mm y de sonidos agudos nítidos gracias al tweeter de 6mm. Asimismo, también incluyen un imán N52 y una bobina móvil de cobre que ofrece mayor potencia. Gracias a estas características, Nothing asegura disponer de audio de alta definición de 20 Hz a 40 KHz, "capturando cada detalle con claridad y precisión", tal y como ha subrayado durante su presentación. Igualmente, incluye de la tecnología LDAC certificada para Hi-Res Audio Wireless, con la que es capaz de alcanzar una velocidad de transmisión de hasta 990 kbps/24 bits/96 kHz. Con ello, supera los métodos inalámbricos de transmisión tradicionales en velocidad, conservando los detalles de sonido. Estos nuevos auriculares incluyen además función de sonido espacial (Spatial Audio Effect) para un sonido de 360º y tecnología Ultra Bass 2.0, que identifica de forma inteligente los sonidos graves de la música y realza dinámicamente las bajas frecuencias en tiempo real. En cuanto a la cancelación de ruido, integran una tecnología de cancelación activa híbrida de hasta 50dB y una amplia gama de frecuencias de hasta 5.000 Hz. Igualmente, con el modo adaptable, los auriculares identificarán el entorno de forma inteligente y adaptarán la cancelación de ruido en base alas necesidades. Nothing ha señalado que están equipados con seis micrófonos de alta definición, y que utilizan la tecnología Clear Voice 2.0 para aislar eficazmente los sonidos ambientales, garantizando que la voz se escuche con claridad, por ejemplo, durante las llamadas. Los CMF Buds Pro 2 también destacan por su estuche de carga que, tal y como ha explicado la compañía, disponen de un botón Smart Dial con el que permiten controlar el sonido de forma "más rápida e intuitiva". Esto es, un sistema de botón inteligente personalizable integrado en el estuche de carga, que los usuarios pueden configurar para cuestiones como ajustar el volumen, controlar la reproducción, activar y desactivar la cancelación de ruido o activar el asistente de voz. Estas funciones se pueden configurar desde la aplicación Nothing X. En lo relativo a la batería de los auriculares, alcanzan una autonomía de 11 horas de reproducción de música, que asciende hasta 43 horas con la carga del estuche. Con todo ello, los CMF Buds Pro 2, que se han lanzado en los colores naranja, blanco, negro y azul, están disponibles para todos los usuarios por 59 euros.

Compartir nota: Guardar Nuevo