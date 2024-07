Milei critica la "persecución que sufre" su "amigo" el expresidente brasileño Jair Bolsonaro

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha criticado este domingo la "persecución que sufre" el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en referencia a los diferentes casos abiertos en su contra en el país y en medio de un cruce de declaraciones entre el mandatario argentino y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. "Miren lo que pasó en Venezuela, donde no queda un gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miran la persecución que sufre nuestro amigo Bolsonaro aquí en Brasil", ha expresado Milei desde un evento en territorio brasileño mientras criticaba a los políticos socialistas, según ha publicado el diario argentino 'La Nación'. En ese sentido, ha cargado contra dirigentes como el venezolano Nicolás Maduro y otros "adalides del socialismo del siglo XXI" por vivir como si fueran "multimillonarios" que "hubieran inventado Google". "Por ellos, han perdido el derecho a hablar de justicia, no solo por todas la atrocidades que cometieron y avalaron, sino también porque tienen una comprensión equivocada de qué es la justicia", ha añadido Milei. Cabe destacar que el Gobierno brasileño ya había adelantado que podrían llegar a tomar medidas como llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, si Milei proseguía con este tipo de comentarios "ofensivos". El presidente brasileño ha reclamado públicamente a Milei que se disculpe por las "tonterías" que ha dicho en los últimos meses, mientras que el presidente argentino se ha burlado descartando que tenga que pedirle perdón por llamarle "corrupto" o "comunista".

