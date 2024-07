James Blunt: "En la gira con mi equipo, mi banda, trabajamos de una manera similar a un grupo de soldados"

El cantautor británico James Blunt ha comparado el trabajo que realiza con su equipo y su banda durante sus giras con un "grupo de soldados", tras haber pasado por el ejército de Reino Unido en el regimiento Life Guards, participando en 1999 en la Guerra de Kosovo. "Antes viajaba por el mundo en un tanque de guerra y ahora lo hago de gira en un autobús, pero he aprendido cosas en el tanque que aplicamos en el autobús, que siempre está muy ordenado. Además, dependo de un equipo de gente, que es lo mismo en el ejército. Somos un equipo y ahora mi equipo, mi banda, son todos expertos en su campo. Trabajamos de una manera similar a un grupo de soldados", ha explicado en una entrevista con Europa Press. En ese sentido, James Hillier Blount, nombre real del cantante de 'You’re Beautiful', ha asegurado que aquella guerra y las actuales en Ucrania y Palestina son "lo mismo" y ha criticado que se trata de "los humanos en su peor momento" mientras son "liderados por políticos y su odio". "Veo las mismas cosas. Es una tragedia absoluta, son los humanos en su peor momento liderados por políticos y su odio, su ganas de poder. Las personas que son víctimas de eso son civiles, hombres comunes, mujeres y niños... Es una tragedia desesperada y no parecemos aprender del pasado, veo con gran tristeza como nos hacemos las mismas cosas de nuevo", ha lamentado. "NO SÓLO CANTO CANCIONES TRISTES CON LA GUITARRA" Blunt actuará el próximo sábado 20 de julio en el Concert Music Festival, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), un concierto para el que ha preparado un "viaje emocional" y así, el artista ha adelantado que no solo consistirá en él cantando "canciones tristes con la guitarra", un estereotipo que le sigue acompañando. "Realmente disfruto el trabajo de gira. Cuando estoy en el concierto, hombres y mujeres, gays y heterosexuales, solteros y casados, negros o blancos, están reunidos. Están juntos mientras muchas cosas, las redes sociales y los políticos, intentan separarnos. Soy afortunado de tener un trabajo en el que acerco a los extraños", ha explicado. Aunque el pasado 2023 lanzaba su séptimo trabajo 'Who we used to be', lleva acumulando éxitos en las listas de singles británicos desde que en 2004 se propulsó a la fama con 'You're beautiful' y aunque no sabe cuál es la fórmula para conseguir eso, considera que cuando habla de sus experiencias personales, la gente "conecta". "Si escribo una canción para mí mismo, con toda la honestidad, como si me mirara en el espejo, entonces otras personas conectan porque sabrán que es verdad (...) Con mi primer álbum estaba soltero, acababa de dejar el ejército con una esperanza, un sueño. Tenía muchas preguntas sobre a dónde iría, a quién conocería, qué sería. Con mi último álbum es diferente. Ahora estoy casado, tengo una pequeña familia, así que escribo sobre mis deseos y miedos con mis hijos", ha concluido Blunt para después bromear diciendo que aunque sus temas son "más adultos", seguir cantando sobre "salir de fiesta" es inevitable porque vive en Ibiza.

