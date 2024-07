Un proyecto de ley en Perú plantea elevar a 16 años la edad mínima para tener relaciones sexuales consentidas

La formación peruana Bancada para la Renovación Popular ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para elevar de 14 a 16 años la edad mínima para tener relaciones sexuales consentidas, con penas de hasta 20 años de prisión para los infractores, ha informado este viernes la agencia de noticias estatal Andina. La propuesta, presentada este jueves por la diputada Milagros Jáuregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, plantea aumentar en dos años la edad mínima para permitir las relaciones sexuales consentidas no sancionables penalmente. Así, la iniciativa sugiere modificar el artículo 173 del Código Penal, que tipifica el delito de violación sexual de menores, proponiendo penas más severas para aquellos adultos que mantengan relaciones sexuales con menores de edad. En particular, si la víctima tiene entre 14 y 16 años, el acusado se enfrentaría a entre 14 y 20 años de cárcel. Asimismo, el proyecto de ley pretende reformar el artículo 175 del mismo cuerpo legal, aumentando la edad mínima de 14 a 16 años para la violación sexual mediante engaño cometida por un mayor de edad, conocida como delito de seducción. La formación ha presentado la iniciativa alegando que Perú se encuentra entre los países de la región con la edad más baja para el consentimiento de relaciones sexuales con adolescentes, permitiendo tales relaciones desde los 14 años, mientras que las legislaciones de países como Costa Rica, España, Bélgica, Irlanda, Turquía, Países Bajos, Rusia o Suiza, la edad mínima para el consentimiento sexual es de 16 años o más. Según ha defendido el partido en un comunicado hecho público en la página web del Congreso, la iniciativa no penaliza las relaciones sexuales entre menores de edad, sino que se centra en sancionar a los adultos que intenten mantener relaciones sexuales con menores de 14 a 16 años. "No podemos permitir que adultos se aprovechen de nuestros adolescentes bajo la excusa de relaciones sexuales consentidas. Debemos proteger a nuestros niños y adolescentes de posibles casos de seducción y explotación por parte de adultos", ha declarado Jáuregui.

