Sábado, 6 de julio de 2024 (11:00 GMT)

Al menos 25 muertos palestinos en ataques israelíes en el centro de la Franja de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 25 palestinos, entre ellos 5 periodistas, han muerto este sábado en varios ataques israelíes en el campo de refugiados de Nuseirat y la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza; mientras las tropas israelíes mantienen su ofensiva en Rafah y Shujaiya, barrio de ciudad de Gaza. Fuentes médicas palestinas confirmaron al menos 25 muertos en ataques en varios puntos del campo de Nuseirat, incluidas escuelas de la UNRWA; en Deir al Balah; pero también en los campamentos de Bureij y Maghazi, todo en la zona centro de la Franja. Sobre sus ataques en el centro, el Ejército solo informó de un ataque contra un lanzacohetes ubicado "cerca de refugios civiles" en la zona de Deir al Balah. Por otro lado, un joven palestino murió esta madrugada por disparos de soldados israelíes en la localidad palestina de Beit Ur al Tahta, cerca de la ciudad de Ramala en el centro de Cisjordania ocupada.

Hamás se reúne con facciones de la "resistencia palestina" para abordar un alto el fuego

Jerusalén (EFE).- El liderazgo de Hamás se reunió anoche con otros líderes de facciones de la "resistencia palestina" para abordar la propuesta de alto el fuego del grupo planteada por el grupo a Israel, y que se negociará la semana que viene en Doha. El líder del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, presentó a los mediadores una nueva propuesta de acuerdo la noche del miércoles; y el jefe del Mosad, David Barnea, quien lidera el equipo negociador israelí, hizo ayer un viaje relámpago para recibir la propuesta y reunirse con el primer ministro de Catar, principal mediador. Hamás mantiene como exigencia fundamental que cualquier pacto culmine en el cese definitivo de las hostilidades y la salida de las tropas israelíes; mientras que el primer minsitro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que a guerra no terminará hasta que Israel haya completado la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de los islamistas y logre el retorno de todos los rehenes, vivos y muertos.

El sector de Pokrovsk sigue siendo el más caliente, según Estado Mayor ucraniano

Kiev (EFE).- Este viernes se registraron 139 combates en el frente, la mayoría de ellos en el sector de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, según el parte del Estado Mayor de las fuerzas Armadas de Ucrania actualizado en la mañana del sábado. Las fuerzas rusas lanzaron el 5 de julio seis ataques con misiles, utilizando doce misiles, 55 ataques aéreos (con 72 bombas aéreas guiadas) y llevaron a cabo más de 3.000 bombardeos, incluidos 105 de ellos con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. El ejército ruso llevó a cabo ataques aéreos sobre todo en las regiones de Járkov, Donetsk y Zaporiyia.

Once muertos y 43 heridos en ataques rusos el viernes en la región de Donetsk

Kiev (EFE).- Once civiles murieron y otros 43 resultaron heridos en varios ataques rusos el viernes en la región oriental ucraniana de Donetsk, informó este sábado el jefe de la administración militar regional, Vadim Filashkin. Además, otras 43 personas resultaron heridas en la región a lo largo del día, agregó, quince de ellas en Selidove, 18 en Komar, tres en Toretsk, dos en Ukrainsk y una, respectivamente, en Konstiantinivka, Ivanivka, Perebudova, Sloviansk y Druzhba. En total, desde el comienzo de la invasión rusa, al menos 2.064 personas han muerto y otras 5.316 han resultado heridas en la región de Donetsk, cifras que no incluyen las bajas en Mariúpol y Volnovaja, precisa.

Sánchez dice que los socialistas son la "última línea de defensa" ante la ultraderecha

Viena (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado en Bucarest, durante un encuentro del Comité de Europa de la Internacional Socialista, que los partidos de esta formación son la "última línea de defensa" ante la ultraderecha, y que el antídoto ante su avance es gobernar y atender los problemas de la gente. En un discurso en inglés, que fue retransmitido parcialmente en directo por redes sociales, Sánchez dijo que "no hay mejor antídoto contra el populismo reaccionario que un Gobierno que se ocupe de los problemas reales de nuestro pueblo. Esta es, creo, la manera de combatir la frustración y la ira de las que se alimenta (la extrema derecha)".

Keir Starmer se reúne por primera vez en Downing Street con su nuevo gabinete

Londres (EFE).- El laborista Keir Starmer, nuevo primer ministro del Reino Unido, se reúne este sábado por primera vez en Downing Street -sede del Gobierno de Londres- con su recién formado Gabinete de ministros tras su victoria por mayoría en las elecciones británicas. El nuevo jefe del Ejecutivo montó ayer mismo un equipo sin grandes sorpresas apenas minutos después de haber pronunciado su primer discurso a la nación como primer ministro, tras haber recibido el encargo del rey Carlos III de formar gobierno. Está previsto que la reunión de hoy con su gabinete se centre, entre otros asuntos, en cómo abordará el nuevo Ejecutivo la estabilidad económica del país, cómo resolverá las enormes listas de espera en el sistema público sanitario o cómo abordará la inmigración ilegal.

El presidente electo de Irán, Masud Pezeshkian: "Daremos la mano de amistad a todos"

Teherán (EFE).- El presidente electo de Irán, Masud Pezeshkian, ofreció este sábado una "mano de amistad a todos", en un mensaje de conciliación nacional tras imponerse en las elecciones presidenciales del país. "Daremos la mano de amistad a todos. Todos son de este país. Debemos utilizar a todos por el progreso del país. Son nuestros hermanos", dijo el político reformista a la televisión estatal en sus primeras declaraciones tras ganar las presidenciales. Pezeshkian, cirujano cardiaco de 69 años, logró un 53,6 % de los votos frente al ultraconservador Saeed Jalili con un 44,3 %, en unas elecciones que tuvieron una participación del 49,9 % con 30.573.931 de votos. Jalili llamó este sábado a trabajar por el progreso del país. "La competición es hasta el día de las elecciones. Después de los comicios, todos debemos respetar la elección del pueblo y utilizar toda nuestra capacidad y talento para el progreso del país”, declaró a la televisión estatal.

Sánchez "está convencido" de que la izquierda ganará en Francia y parará a la ultraderecha

Viena (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido este sábado en Bucarest de que las fuerzas de izquierda ganarán mañana en las elecciones en Francia y pararán lo que llamó "oleada reaccionaria". "Progresistas franceses, el mundo os observa. Derrotaréis a la extrema derecha y gobernaréis, porque la mejor manera de detener la ola reaccionaria es gobernar", aseguró el líder socialdemócrata español desde Bucarest, donde preside un encuentro del Comité de Europa de la Internacional Socialista.

Biden dice que solo abandonará la contienda electoral si se lo pide "el Todopoderoso"

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró este viernes en una entrevista que la única posibilidad de abandonar de la carrera presidencial será que "el Señor Todopoderoso" se lo pida. "Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar", dijo Biden en la cadena ABC, en la primera entrevista tras la debacle del debate electoral de la semana pasada. La respuesta de Biden (81 años) llegó después de que se le cuestionara sobre cómo reaccionaría si el líder de la mayoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer (73), y la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (84 años), expresaran sus preocupaciones en torno a la pérdida del poder. Biden, que también se atribuyó la culpa de su mal debate frente al exmandatario Donald Trump (2017-2021), señaló que no fue reflejo de que le pase "algo grave" y dijo no recordar si había visto después ese cara a cara dialéctico.

Fuerzas civiles de Sudán abordan cómo poner fin a la guerra en una conferencia en Egipto

El Cairo (EFE).- Varias formaciones políticas y civiles de Sudán abordaron este sábado en Egipto las formas de poner fin al conflicto en su país, que se ha saldado con decenas de miles de muertos, en una conferencia en la que participaron representantes de la ONU, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE). La conferencia, celebrada en la Nueva Capital Administrativa de Egipto, puso el foco en los esfuerzos realizados por El Cairo y otras capitales árabes para poner fin a la guerra iniciada el pasado 15 de abril en Sudán, además de atender las necesidades humanitarias de la castigada población sudanesa. EFE

