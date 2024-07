Una función de YouTube Studio permite silenciar una canción que infrinja el 'copyright' sin afectar al resto de sonidos

YouTube Studio ha anunciado una nueva herramienta que permitirá a los creadores de contenido eliminar una canción con la que incumplan derechos de autor sin tener que borrar o silenciar el resto de sonidos (diálogos, efectos) en caso de recibir una reclamación por parte de Content ID. Content ID es un sistema de identificación automática de contenido de YouTube que usa una base de datos de archivos de audio y vídeo enviada por los titulares de los derechos de autor para identificar concidencias con contenido protegido por derechos de autor. Esto quiere decir que, cuando se sube un vídeo a YouTube, Content ID lo analiza de forma automática. Si este sistema detecta una coincidencia de contenido, el vídeo recibe una reclamación de Content ID, que puede poner en marcha el bloqueo del vídeo para que no se pueda ver o una pausa en la monetización del vídeo con anuncios, así como en el seguimiento de las estadísticas de audiencia del vídeo. Cuando un vídeo de la plataforma de Google recibe una queja por incluir contenidos con 'copyright' de forma no autorizada, el creador puede editar su vídeo sin tener que subir uno nuevo, tal y como explica YouTube en su página web de Ayuda. Para ello, Google ofrece diferentes herramientas, de modo que este puede cortar solo el segmento reclamado del vídeo, reemplazar la canción por otra libre de derechos de la Biblioteca de audio de YouTube o bien silenciarla (bien solo el tema o bien todo el audio del vídeo). Todas estas acciones se deben llevar a cabo desde la plataforma YouTube Studio. YouTube ha actualizado su apartado de edición con una nueva función para, en caso de recibir un reclamo por infringir contenido con 'copyright', se pueda eliminar esa canción "dejando intacto el resto del audio", según ha explicado a través de X (antes Twitter) el CEO de YouTube, Neal Mohan. La compañía ha compartido un vídeo en el que se explica cómo funciona la característica ('Borrar canción'), que ya han podido probar algunos usuarios a través de una versión beta. No obstante, YouTube ha puntualizado que, en sus comienzos, el rendimiento de la herramienta "no era todo lo preciso" que les hubiese gustado. Ahora, la compañía ha implementado "grandes mejoras en la función" y ha introducido un nuevo algoritmo impulsado por Inteligencia Artificial (IA), con el que permite detectar y eliminar los contenidos protegidos por derechos de autor de forma más exacta, sin manipular el resto del audio. Esta nueva función se mostrará al revisar los detalles de la reclamación emitida por Content ID en el apartado de 'Resumen de derechos de autor' del vídeo. Así, bastará con escoger la opción 'Borrar Canción', para que se elimine la canción que los esté incumpliendo, manteniendo así el resto de elementos sonoros del vídeo. No obstante, YouTube también advierte en su página de soporte que la edición "podría no funcionar si la canción es difícil de eliminar". En ese caso, los creadores de contenido pueden optar por el resto de opciones de edición que ya ofrece YouTube Studio. Esto es, silenciar todo el sonido en los segmentos reclamados o, directamente, recortar dichas partes del vídeo.

