CEAFA y ocho entidades lanzan un decálogo en Alzheimer y reclaman financiación para afrontar la revolución terapéutica

La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) y ocho sociedades científicas y fundaciones han presentado el 'Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el RECUERDO', a través del que han reclamado financiación para afrontar la revolución terapéutica en esta enfermedad, así como diagnóstico precoz y rutas asistenciales claras.

"Estamos ante un cambio de paradigma histórico", ya que la ciencia "está avanzando", pero "el sistema está obsoleto", ha explicado el CEO de esta Confederación, Jesús Rodrigo, quien aboga por adaptar "infraestructuras y presupuestos". De lo contrario, "perderemos la oportunidad de cambiar la vida de millones de personas", ha puesto de manifiesto.

La organización de la que es máxima representante ha sido apoyada en esta reivindicación por las sociedades españolas de Psicogeriatría (SEPG), de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de Neurología (SEN), de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), de Geriatría y Gerontología (SEGG) y de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), así como por las fundaciones Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) y Reina Sofía.

Estas han avalado técnica y científicamente el 'Pacto por el RECUERDO', documento difundido también por CEAFA y que cumplió su primer aniversario el pasado 15 de octubre. Tras ello, este Decálogo ha nacido del trabajo con las mencionadas sociedades científicas y fundaciones y se ha presentado coincidiendo con la Semana Mundial del Cerebro, que concluye este domingo, 22 de marzo.

Todo ello se ha producido, según esta organización, en un contexto marcado por la inminente decisión sobre la aprobación de nuevos tratamientos farmacológicos y la irrupción de los biomarcadores en el diagnóstico precoz. De hecho, esta alianza busca preparar las estructuras del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que apuesta por no permitir un país de dos velocidades en Alzheimer, al ser la equidad territorial un principio irrenunciable.

ACTUALIZACIÓN URGENTE DEL PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER

En cuanto al decálogo, este muestra la necesidad de la actualización urgente del Plan Integral de Alzheimer, con dotación presupuestaria real; la creación de un registro oficial de pacientes, para orientar las decisiones clínicas; y la integración de las terapias no farmacológicas en la red pública como parte del tratamiento estándar. También, aboga por el diagnóstico precoz, que debe ser la norma para garantizar que los pacientes lleguen a tiempo a las nuevas terapias.

Por todo ello, y debido a que se producen 40.000 nuevos casos anuales y hay una previsión de 1,5 millones de afectados para 2050, este texto va a ser enviado al Ministerio de Sanidad, así como al Congreso de los Diputados y al Senado. El objetivo es conseguir un compromiso firme de las Cámaras para que el Alzheimer sea tratado como uno de los principales retos estructurales de España, como una política de Estado.