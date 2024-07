Raphinha: "Muchos nos dan como muertos, creen que Uruguay va a pasar fácil"

Las Vegas (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Raphael Belloli "Raphinha", extremo de la selección brasileña, aseguró este viernes que muchos "dan por muerto" a su equipo y creen que "Uruguay va a pasar fácil", en la rueda de prensa previa al duelo de cuartos de final de Las Vegas entre la Canarinha y la Celeste.

"Cambiamos al entrenador, a muchos jugadores, pero eso no cambia nada. Somos la selección de Brasil y jugaremos un partido difícil para nosotros y ellos. Sabemos el potencial que tiene Uruguay. Muchos nos dan como muertos, creen que Uruguay va a pasar fácil", dijo Raphiha.

"Pero en Uruguay, ellos no piensan así porque saben el potencial que tenemos, saben cuánto trabajamos. Este partido podría ser una final de Copa América. Será uno de los más difícil en general. Lo que cambia es la competición pero el que va a resolver el partido será el que esté más preparado", añadió.

Para la cita con Uruguay, Brasil no podrá contar con Vinicius Junior por acumulación de tarjetas y el seleccionador Dorival Junior informó de que Endrick será titular.

"En mi posición, en mi función no cambian muchas cosas. Endrick ocupa otra posición, nos adaptamos rápido. Mi posición no va a cambiar mucho. La posición será la misma para mí", consideró.

Reconoció que encara cada torneo con el objetivo de meter al menos un gol y de dar una asistencia, pero destacó que cambiaría ese objetivo personal por el título.

Este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Raphinha se verá las caras con su compañero en el Barcelona Ronald Araújo.

"Nosotros hablamos, pero de cosas fuera del fútbol. Hablamos de la familia. No hablamos de fútbol, nada. Cuando estoy ahí (en España) hablo con Vini, con Rodrygo, pero de la vida. No me gusta hablar con adversarios. Lo único que hablamos es nuestra familia, tenemos muy buena relación", aseguró.