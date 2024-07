Previa del Inglaterra - Suiza

Las selecciones de Inglaterra y Suiza disputan este sábado en el Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf (18.00) el tercer cuarto de final de esta Eurocopa 2024 de Alemania, en una cita a la que los suizos parece que llegan con más confianza que no unos ingleses que sufrieron mucho para poder llegar a este punto a costa de Eslovaquia. Por historia y por jugadores, Inglaterra es favorita. Pero deberán demostrarlo en un verde que les resiste en lo que va de Euro, ya que no han sido capaces de desplegar el fútbol esperado por muchos. Aún así, están en cuartos, se enfrentan con la intención de mejorar a Suiza y los helvéticos, por contra, deberán frenar esa reacción inglesa si quieren seguir haciendo historia en este torneo. Así que todo está abierto. Si Inglaterra puede jugar más el balón, con más rapidez y usando las bandas, habrá dado un paso más respecto al fútbol tosco y lento que pudo jugar ante Eslovaquia en los octavos de final. De no ser por el precioso y postrero gol de chilena de Jude Bellingham sobre la bocina, no hubiera habido prórroga. En ella, Harry Kane tiró de experiencia y de sus grandes habilidades como 'killer' para, en el primer minuto de ese tiempo extra y como segundo mazazo anímico para los eslovacos, poner el 2-1 en el marcador del Arena AufSchalke de Gelsenkirchen y sellar el pase de los 'Three Lions' a estos cuartos de final. El seleccionador inglés, Gareth Southgate, comentó cómo debe jugar su equipo este sábado. "Tenemos que volver al estado mental en el que estábamos antes del partido contra Eslovaquia. Tienes que hacer lo que haga falta para ganar, tienes que estar preparado. Hay que estar listo para luchar hasta el final otra vez", vaticinó. Pero enfrente tendrán a una Suiza que es una de las revelaciones del torneo y que fue la primera en conseguir su pase a cuartos. Y lo hizo eliminando a la todavía vigente campeona continental, una Italia que encajó un primer golpe de Remo Freuler en la primera parte y un mazazo en forma de auténtico golazo de Rubén Vargas, nada más empezar la segunda mitad en el Olympiastadion de Berlín. Inglaterra se había clasificado como primera del Grupo C, tras imponerse a Serbia (1-0) y empatar con Dinamarca (1-1) y Eslovenia (0-0). La Suiza de Murat Yakin, por su parte, se clasificó como segunda del Grupo A, tras empatarle 1-1 Alemania en el tiempo añadido en la tercera jornada; antes había ganado 3-1 a Hungría y empatado 1-1 con Escocia. Los ingleses vienen dominando a los suizos con 18 triunfos en los 27 partidos disputados entre ambas selecciones. El precedente más reciente es un amistoso, en Wembley en marzo de 2022, que terminó con 2-1 para los británicos gracias a goles de Harry Kane y Luke Shaw, y tanto para un Breel Embolo que es una de las grandes amenazas de esta Euro 2024. ¿Conseguirá Inglaterra volver a unas 'semis' o será Suiza quien haga historia con su primer pase a la penúltima ronda? Düsseldorf dirá. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; y Kane. SUIZA: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Shaqiri; Vargas y Embolo. --ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA). --ESTADIO: Merkur-Spiel Arena, Düsseldorf. --HORA: 18.00/TVE.

