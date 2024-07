Previa del Portugal - Francia

Las selecciones de fútbol de Portugal y de Francia se enfrentarán este viernes (21.00 horas) en el Volksparkstadion de Hamburgo por un billete en las semifinales de la Eurocopa masculina, duelo que medirá a dos de los combinados con mejores plantillas y también a Cristiano Ronaldo con Kylian Mbappé, grandes estrellas de la competición. Uno de los mayores duelos de la EURO 2024 está servido. Hamburgo será testigo del enfrentamiento entre la gran favorita para levantar el título antes de iniciarse, Francia, y una de las plantillas con mayor talento de todo el campeonato, Portugal. Sobre el césped del Volksparkstadion se darán cita jugadores de la talla de Mbappé, Griezmann, Dembélé, Kanté, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Vitinha, aunque eso a veces no es garantía de espectáculo. Francia y Portugal han decepcionado en su juego hasta el momento en el torneo. La selección dirigida por Didier Deschamps no está siendo capaz de encontrar la fluidez en su juego ofensivo, basando su pase hasta los cuartos de final en la solidez defensiva. Por su parte, Portugal, a pesar de ser uno de los conjuntos que más ataca del torneo, está pecando de falta de profundidad en su juego, convirtiéndose en un equipo demasiado horizontal y que peca demasiado de utilizar el recurso del centro. En cuanto al ataque francés, pese a ser uno de los que cuenta con jugadores con más talento de la competición, no está encontrando la forma de generar peligro a los rivales. De hecho, los 'bleus' son, junto a Alemania, el equipo de cuartos que menos goles ha anotado en el torneo, solo tres, llegando dos en propia puerta y otro desde los once metros. Además, jugadores clave en la producción ofensiva como Griezmann o Dembélé están mostrándose lejos de su mejor momento. Más preocupante para los galos está siendo el olfato goleador de Mbappé, su principal referente . El nuevo jugador del Real Madrid se está viendo mermado por la máscara protectora que lleva equipada desde que, en la primera jornada de la fase de grupos, se fracturara la nariz. Pese a ello, Mbappé está siendo el jugador más desequilibrante en el ataque aunque desacertado en la definición, habiendo logrado tan solo un gol --de penalti-- de los 15 remates que ha intentado. Eso sí, será un Mbappé con motivación particular de enfrentarse a su ídolo Cristiano Ronaldo. El luso, como el francés, está viviendo una Eurocopa lejos de las expectativas que se habían puesto sobre él. En el que será su último torneo continental con Portugal, Cristiano aun no sabe lo que es marcar, a pesar de ser el jugador del torneo que más ha rematado. Además, en el partido de octavos ante Eslovenia marró un penalti en la prórroga que le provocó el llanto, clara muestra de la frustración que está viviendo en tierras alemanas. Recuperar la mejor versión de ambos será prioritario para Deschamps y Roberto Martínez de cara a conseguir el pase a la penúltima ronda del torneo. A dicha cota no han llegado ninguno de estos dos países desde 2016, cuando se midieron en la final, llevándose el trofeo Portugal con un solitario gol de Éder. Desde entonces, franceses y lusos se han enfrentado en tres ocasiones, dos en la Nations League --una victoria de Francia y un empate-- y otra en la pasada edición de la Eurocopa, que acabó con un resultado de 2-2 con doblete de Cristiano. Mientras tanto la sanción de Adrien Rabiot, titular en todos los partidos, trastoca los planes del seleccionador francés. En su lugar, el madridista Eduardo Camavinga sería la opción más sencilla, aunque Deschamps también podría apostar por la entrada de Dembélé en banda derecha, retrasando la posición de Griezmann al centro del campo. Por su parte, Roberto Martínez, que tiene a su disposición a toda la plantilla, volvería a apostar por los mismos once jugadores que consiguieron el pase a cuartos, dando continuidad a la defensa de cuatro y al doble pivote formado por Vitinha y Palinha. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Leão. FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Camavinga; Griezmann, Mbappé y Thuram. --ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). --ESTADIO: Volksparkstadion (Hamburgo). --HORA: 21.00/La 1.

