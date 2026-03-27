Íñigo Errejón reaparece en los juzgados y defiende su inocencia tras el plantón de Elisa Mouliaá

Tras confirmarse el aplazamiento de la vista judicial solicitada para este viernes tras la ausencia de Elisa Mouliaá, Íñigo Errejón compareció ante los medios a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, donde señaló que el proceso continuará el próximo 24 de abril y reiteró su confianza en la justicia. De acuerdo con la información publicada por el medio, el exportavoz de Sumar en el Congreso declaró que ha dejado pasar el tiempo para que “las cosas se pongan en su sitio” y reafirmó que la actuación judicial debe servir de límite ante las acusaciones que considera calumniosas.

Según reportó el medio, Errejón acudió a los juzgados tras más de un año alejado del ámbito mediático, respondiendo a la denuncia que él mismo interpuso en diciembre de 2025 contra la actriz Elisa Mouliaá. El motivo de la querella fue una serie de mensajes difundidos por Mouliaá en redes sociales, en los que supuestamente se divulgaron informaciones falsas sobre el exlíder parlamentario. La presencia de Errejón en los tribunales coincidió con la ausencia de la actriz, quien solicitó posponer la comparecencia alegando problemas de salud. El juez Arturo Zamarriego rechazó este argumento, ya que la baja médica no fue debidamente justificada. Poco después se supo que la defensa de Mouliaá notificó que su abogado, Alfredo Arrién, no podría estar presente porque requeriría una intervención quirúrgica.

La postergación de la vista llevó a que Errejón tomara posición pública, aclarando que su asistencia perseguía poner un límite a lo que consideró difamación y calumnia, responsabilidad que, indicó, recaería sobre Mouliaá “hoy u otro día”. Durante su intervención, según publicó el citado medio, el exdiputado explicó que desde su primera comparecencia ante los tribunales, hace algo más de un año, ha mantenido una postura de no involucrarse en polémicas mediáticas, apostando porque “la verdad se tiene que abrir camino, en primer lugar, en las instituciones de justicia”.

En relación al avance de la causa, Errejón detalló que, a lo largo del procedimiento, tanto las declaraciones de los testigos como la documentación presentada contradijeron la versión de la denunciada. Expresó que “todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante. Como todas las pruebas documentales, todas, desmintieron la versión de la denunciante”. Según detalló el medio, también mencionó que la Fiscalía, hasta en dos ocasiones, sostuvo la petición de archivo y absolución para su persona.

Pese a la falta de comparecencia de Mouliaá y su defensa, el juez Zamarriego resolvió posponer la sesión, fijando la nueva fecha para el día 24 de abril. Errejón, según indicó el medio, manifestó paciencia ante este retraso y recalcó su plena confianza en la justicia, destacando: “máxima confianza en lo que decida la justicia y nada, un poco de paciencia”.

Durante la jornada, Errejón eludió responder sobre otra denuncia pública por agresión sexual presentada en su contra por una segunda mujer, también actriz, que no ratificó su acusación al no brindarse garantía de condición de testigo protegido. Limitó su respuesta a: “Eso hay que preguntarle a ella”, tal como publicó el medio, y abandonó el juzgado acompañado de su abogada, Eva Gimbernat Díaz.

Tal como consignó el medio, Errejón reiteró su postura de mantenerse alejado de “espectáculos” mediáticos y, a través de sus declaraciones, insistió en que su proceso judicial responde al interés de que los hechos se aclaren de acuerdo con la verdad en sede judicial. Concluyó agradeciendo la labor de los profesionales de la prensa presentes en el juzgado.