SoftBank logra un crédito puente de 40.000 millones de dólares para su inversión en OpenAI

SoftBank Group ha firmado un acuerdo de financiación puente por un monto total de 40.000 millones de dólares (34.636 millones de euros) para financiar principalmente la inversión comprometida el pasado mes de febrero de 30.000 millones de dólares (25.977 millones de euros) en OpenAI, así como para fines corporativos generales.

Hace un mes, SoftBank Group cerró un acuerdo definitivo con OpenAI para realizar inversiones de seguimiento por importe de 30.000 millones de dólares a través de su fondo SoftBank Vision Fund 2 en el marco de una ronda de financiación récord de la 'startup' en la que también tomaron parte empresas como Amazon y Nvidia.

"El acuerdo de financiación puente tiene como objetivo obtener los fondos necesarios para la inversión de seguimiento, así como para fines corporativos generales", ha informado la firma japonesa, que espera que los fondos recibidos a través de esta facilidad de crédito se reembolsen en etapas antes de su vencimiento mediante la utilización de activos existentes y otras medidas de financiamiento.

Las entidades prestamistas son JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y MUFG Bank. La facilidad puente tiene fecha de vencimiento en marzo de 2027.

El pasado 27 de febrero, OpenAI levantó 110.000 millones de dólares (93.250 millones de euros) en una ronda de financiación con participación de Amazon, Nvidia y SoftBank, con la que el creador de ChatGPT alcanzaría una valoración "previa al dinero" (pre-money) de 730.000 millones de dólares (632.108 millones de euros) o de 840.000 millones de dólares (727.358 millones de euros) al incorporar los fondos recaudados.

La inversión incluía 30.000 millones de dólares por parte de SoftBank y también la misma cantidad por parte de Nvidia, así como 50.000 millones de dólares (43.295 millones de euros) de Amazon, con la que OpenAI firmó una alianza estratégica.

El dinero recaudado a través de la operación casi triplicó los 40.000 millones de dólares captados en marzo de 2025, con una valoración entonces de OpenAI de alrededor de 300.000 millones de dólares (259.771 millones de euros).