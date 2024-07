Marlaska reprocha a Feijóo su "ignorancia" sobre migración y le advierte de su "irresponsabilidad" si rechaza la reforma

El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acusado a Feijóo de tener "una ignorancia y atrevimiento máximo" por sus declaraciones sobre la política migratoria del Gobierno y le ha advertido de que no apoyar la reforma del Reglamento de Extranjería sería "una irresponsabilidad absoluta y falta de solidaridad". "Sería muy difícil comprender que España pida solidaridad a los 26 países restantes de la UE y que no seamos solidarios dentro de nuestro propio país", ha argumentado Marlaska en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha acusado al líder de la oposición de difundir "bulos que le acercan mucho a la extrema derecha" y, en su opinión, "demuestran una ignorancia y atrevimiento máximo". El ministro ha puesto como ejemplo el caso de Italia, donde el Gobierno se comprometió a "solucionar la migración en su primer mes" y "el año pasado tuvieron récord de llegadas con más de 170.000". "Ahora han mirado a la gestión española y la han reconocido públicamente", ha argumentado el ministro. Ha descartado, no obstante, recurir a centros de migrantes en Albania como ha hecho el Gobierno de Giorgia Meloni. "Hay diferencias de las sensibilidades de los gobiernos, pero lo que han reconocido es que la cooperación y la colaboración con los países de origen y de tránsito es esencial", ha argumentado Marlaska en relación a las políticas de los distintos estados miembro. Ha precisado, no obstante, la importancia de ver la migración "no como un problema sino como un desafío". "África va a duplicar su población para 2050 y en 203 van a ser ya 1.750 millones de personas, ahora ya son 1.350 con un producto interior mucho más bajo, ¿qué queremos pensar al respecto?", se ha preguntado el titular de la cartera de Interior. Marlaska también se ha referido a los muertos en la valla de Melilla en junio del 2022 y ha reconocido que "fue una tragedia que nunca debió existir". No obstante, ha recordado que fueron "unos hechos sobre los que hubo una investigación, como corresponde, donde el Gobierno y el Ministerio dió las explicaciones necesarias y precisas que procedía y hubo investigaciones periodísticas que luego tuvieron que rectificar cuestiones importantes y nucleares como se trató de la BBC". En este sentido, ha evitado responsabilidad a Marruecos sobre la tragedia y ha asegurado que el país vecino "es un socio absolutamente leal y fiable con el que se tienen unas relaciones importantísimas en materia de seguridad".

