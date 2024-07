Attal evita señalar responsables del ataque a la portavoz del Gobierno francés: "Busco la unidad"

El primer ministro francés y candidato del oficialismo a las elecciones, Gabriel Attal, ha asegurado este jueves que no pretende "señalar con el dedo la responsabilidad" del ataque que en la víspera sufrió la portavoz del Gobierno, Prisca Thevenot, y varios miembros de su equipo de campaña. "Busco la paz y la unidad de los franceses", ha dicho Attal, quien ha estado este jueves acompañando a Thevenot en la circunscripción de Altos del Sena, en el oeste de París, por la que ella se presenta. "Estos ataques y agresiones son de una cobardía insoportable", ha dicho Attal ante los medios. "Qué cobarde es atacar a personas que mantienen viva la democracia, que no hacen más que campaña, convencer a los ciudadanos para que voten, debaten proyectos, medidas, grandes y prioridades para el país", ha expresado. "Pido a todos los republicanos que se interpongan entre estos ataques" y "se condenen explícita y firmemente. Tenemos la responsabilidad de ser extremadamente claros sobre este tema", ha dicho Attal, quien también ha reprobado al ataque sufrido por un candidato electo de 77 años de Isère cuando fijaba carteles. Attal ha insistido en que los desacuerdos son legítimos en democracia pero han de resolverse a través del debate y las palabras. "Siempre hay que distanciarse de la violencia física", ha remarcado. Por su parte, Thevenot ha explicado que todavía se encuentra un "poco conmocionada" por lo ocurrido, pero a pesar de todo seguirá adelante con su campaña y ha alertado de que la "violencia simbólica de las palabras" ha sido sustituida rápidamente por la física. "Agradezco al primer ministro por estar aquí y por llamarme anoche", ha dicho la portavoz del Gobierno. "No debemos acostumbrarnos a esta violencia. Somos cargos electos al alcance de los gritos, pero nunca al alcance de los golpes", ha dicho. Thevenot y su equipo de campaña fueron víctimas de un ataque llevado a cabo por una decena de personas cuando se encontraban pegando carteles electorales de cara a la segunda vuelta de las elecciones que se celebra este domingo 7 de julio. Los motivos no han sido establecidos oficialmente y la investigación sigue su curso.

