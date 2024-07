Marlene Mourreau se moja en la ruptura sentimental entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi está de nuevo en el candelero mediático tras reconocer públicamente que le fue infiel a María José Suárez y que este ha sido el verdadero motivo de su ruptura. Una información que no se conocía hasta que el jinete entraba por teléfono en el programa 'TardeAR' y confirmaba la noticia. Hemos hablado de este suceso con Marlene Mourreau y sin pelos en la lengua ha mostrado su desprecio al modelo tras esta infidelidad que tanto daño ha hecho a María José: "Yo no aguanto a ningún cerdo para un trozo de chorizo, lo siento". Marlene nos confesaba no haberse sorprendido de la infidelidad del jinete porque "yo creo que no puede ser, con este hombre no puede ser. No sé, yo no quiero hablar mal de... porque no lo conozco bien, pero es que se ve a diez mil kilómetros". Eso sí, la actriz aseguraba que "sabía que iba a durar poco eso, fíjate. Hay muchos que yo no digo nada porque no quiero hablar mal pero era evidente, era evidente" porque "no me fío un pelo de los chicos escorpiones, son infiel por naturaleza". Además, la madre de Gabriel Guevara no dudaba en mandar un consejo a la modelo: "Ánimo María José, tú que eres tan bella, que tú eres tan divina. ¿Cómo te va con...?" y explicaba que "yo no quiero decir que mis amigas son tontas, pero es que el amor es ciego. A ver, si la mujer abre un poco los ojos antes de meterse con los guaperos" . Por último, recalcaba que "no me ha sorprendido" la traición, pero dejaba claro que hay límites que no se pueden pasar: "Es que yo no sé cómo se le ocurre también salir con los novios de las amigas, con la experiencia que he tenido las anteriores y volver a repetir, poner el mismo pie en la misma mierda".

Compartir nota: Guardar Nuevo