El regreso a Stuttgart de Joselu

Donaueschingen (Alemania), 3 jul (EFE).- Fue Silleda, un municipio de Pontevedra muy próximo a Santiago de Compostela, donde Joselu Mato dio las primeras patadas a un balón, pero Stuttgart es su lugar de nacimiento.

Es el hijo de 'Virucha', apodo de Elvira Mato, que emigró de Galicia a Alemania junto a su pareja, buscando mejores condiciones laborales y de vida. En 2024 regresará para un nuevo partido de un año inolvidable del delantero. España-Alemania en la Eurocopa 2024.

El 27 de marzo de 1990 nació en Stuttgart José Luis Sanmartín Mato. Joselu Mato desde que a los cuatro años, tras la separación de sus padres, cambió Alemania junto a su madre y su hermana Irene por España para vivir su infancia.

"El viernes va a ser para mí un partido especial", confesó Joselu a dos días de volver a jugar en Stuttgart, su ciudad de nacimiento y en la que, cosas del destino, marcó su primer tanto en el fútbol alemán. Un triunfo del Hoffenheim a domicilio por 0-3 el 29 de septiembre de 2012.

"Mi madre iba a ese campo cuando iba a ver partidos del Stuttgart. Han vivido 22 años en una ciudad y un país en el que nos han tratado muy bien. Yo me fui muy temprano, pero lo he hablado con mi madre y con mi hermana y les vienen muchos recuerdos. Será especial, sobre todo para ellas", señaló.

A su regreso a España, Elvira conoció a Ramón Vázquez, a quien Joselu considera su padre. Era el encargado de llevarle a cada entrenamiento en Vigo cuando entró en la cantera y el delantero le estará eternamente agradecido tras perderlo en 2017 de forma repentina, por un infarto.

A él fueron dedicados los primeros goles como internacional de Joselu. En una noche mágica de récord en el estadio La Rosaleda, en Zaragoza, en marzo de 2023, cuando Luis de la Fuente le dio la alternativa en el minuto 81 y le puso la firma al debut con más pegada de un jugador de la selección española con un doblete en menos tiempo, entre los minutos 84 y 85. Sacó una espinillera donde lleva la imagen de su padre y la beso mirando al cielo.

"Me volví a España muy pequeño y lo único que me transmitieron siempre mi madre y mi hermana fue el respeto del país y el orden. Es como me han criado desde pequeño. Luego lo he vivido en mis propias carnes estando aquí jugando en Alemania y estoy muy agradecido porque me han tratado muy bien", reconoció Joselu.

"Ahora representamos a España y queremos ganar, da igual el rival. Es coincidencia que sea ante Alemania y además en Stuttgart, donde fue mi primer gol en la Bundesliga. Lo único que pienso es en poder repetirlo", sentenció, con el deseo de volver a tener minutos de De la Fuente en cuartos de final y poder marcar su primer gol en una fase final de un gran torneo como internacional. EFE

