Fiscalía de México arresta a siete hombres con órdenes de extradición a Estados Unidos

Ciudad de México, 18 mar (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este miércoles que arrestó, con fines de extradición, a siete sujetos de nacionalidad mexicana y presuntos autores de varios delitos y quienes son requeridos por distintas Cortes de Estados Unidos.

En un comunicado, la Fiscalía mexicana expuso que en los siete casos hubo un intercambio de información con agencias internacionales, entre ellas Interpol, además de cooperación y asistencia jurídica, los cuales permitieron la ubicación y detención de los detenidos.

El primer caso fue Genaro 'N', detenido en el estado de Baja California y acusado por su probable responsabilidad en los delitos de narcotráfico y asociación delictiva. Este hombre es requerido por el Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California.

El sujeto, apuntó la FGR, es identificado como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional, cuya función consistía en coordinar la logística en el tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga con destino a San Diego, California y otras ciudades de Estados Unidos, quien controla vías terrestres y múltiples túneles subterráneos a lo largo de la frontera con México.

Mientras que en Lagos de Moreno, Jalisco, fue detenido José 'N', quien es requerido en Salt Lake, en Utah, para responder por 12 cargos por el delito de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, ocurridos entre los años 2020 y 2021.

En tanto a Néstor 'N', quien fue detenido en Apodaca, Nuevo León, la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, lo acusa del delito de homicidio en primer grado cometido en Houston, Texas.

En el caso de Noé 'N' fue ubicado y detenido en Piedras Negras, Coahuila, ya que es investigado por la DEA, y requerido por el Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

También René 'N' es investigado por el FBI desde 2012 y se le imputa el delito de abuso sexual calificado en contra de menores de edad; fue detenido en San Luis Potosí y es requerido por el Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas.

Mientras que en Mexicali, Baja California, se arrestó a Gilberto 'N', requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, quien es acusado por distribución e importación de cocaína y fentanilo a EE.UU.

Y por último, Mario 'N' fue detenido en Acatlán de Juárez, Jalisco, acusado de cuatro cargos por delitos de abuso sexual y violación de una menor de edad y es requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside

En las capturas participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Marina), de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la FGR. EFE