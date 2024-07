Biden resalta el "legado democrático" de Sudáfrica tras la formación de un Gobierno de unidad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido este martes una llamada telefónica con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, para felicitarle por la formación de un Gobierno de unidad que comprende una coalición de hasta once partidos, resaltando el "legado democrático" del país tras 30 años de democracia. "(Biden) ha resaltado el legado de Sudáfrica como líder democrático, y es que Sudáfrica celebra 30 años de democracia. Los dos líderes han hablado del Gobierno de unidad de Sudáfrica y del compromiso de todas las partes de trabajar en colaboración para lograr una economía en crecimiento, mejores empleos, comunidades más seguras y un gobierno que trabaje para su pueblo", reza un comunicado de la Casa Blanca. Ambos mandatarios han hablado sobre su futura colaboración en áreas como el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo, desarrollo social y cambio climático, entre otras cuestiones. Además, Biden ha confirmado que asistirá a Sudáfrica para la cumbre del G20 de 2025, y el propio Ramaphosa le ha invitado a realizar una visita de Estado, si bien aún no han concretado ninguna fecha, ha comunicado la Presidencia sudafricana. El presidente de Sudáfrica anunció el domingo su nuevo gabinete, que estará conformado por 32 ministerios y 43 viceministros repartidos entre los once partidos políticos que formarán el nuevo gobierno de coalición encabezado por el Congreso Nacional Africano (ANC), todo ello tras una serie de duras negociaciones después de perder la mayoría parlamentaria por primera vez desde el final del Apartheid. Ramaphosa se ha convertido en el primer dirigente del ANC que necesita el apoyo de otros partidos para ser elegido, después de que la histórica formación obtuviera sólo el 40 por ciento de los escaños tras las elecciones del mes pasado, perdiendo la mayoría parlamentaria que mantenía desde el final del Apartheid en 1994, cuando Nelson Mandela accedió a la Presidencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo