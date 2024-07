Scholz anuncia ayudas para víctimas polacas de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha anunciado este martes la entrega de indemnizaciones a víctimas polacas de la ocupación de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial en un intento por zanjar las disputas con Varsovia, que ha denunciado en el pasado que las ayudas alemanas tras el conflicto discriminaban a Polonia. "Alemania es consciente de la gravedad de su culpa, de su responsabilidad por los millones de víctimas de la ocupación alemana y de la misión que de ello deriva", ha aseverado ahora el mandatario germano durante una visita a Varsovia, donde se ha reunido con el primer ministro polaco, Donald Tusk, tras una serie de consultas entre ambas partes. Así, Scholz ha sostenido que el país "mantiene su responsabilidad histórica sin peros" en el marco de unas conversaciones que son las primeras que mantienen las partes sobre este asunto desde 2018. "La situación de las víctimas ancianas nos preocupa mucho y también tomaremos medidas al respecto", ha dicho Scholz, que no ha matizado sin embargo las cuantías de las indemnizaciones ofrecidas a unas 40.000 víctimas de la ocupación alemana de Polonia que siguen con vida. "La responsabilidad por el pasado implica también responsabilidad por el futuro común, ha afirmado Scholz, que ha apuntado a que la seguridad del país "es también la seguridad de Alemania". En este sentido, ha destacado que la cooperación en el ámbito de la seguridad y la defensa debe ampliarse "de forma colectiva". Por su parte, Tusk ha confirmado que estas ayudas comenzarán a distribuirse "cuanto antes" y ha señalado que "no será cuestión de años sino de meses". Así, ha descrito la decisión de Scholz como un paso "en la buena dirección", aunque ha recalcado que "no existe cuantía alguna para compensar todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial". No obstante, sí ha afirmado que "a nivel legal y formal", el asunto de las reparaciones "puede cerrarse" con esta medida, al tiempo que ha hecho hincapié en que la decisión de Berlín contribuye a una mejora de las relaciones bilaterales. "Este tipo de gestos son también muy importantes en política", ha dicho. Además, ha subrayado que el compromiso de Alemania con la defensa europea es un "asunto vital". "Es importante que esté dispuesto a asumir una responsabilidad mucho mayor por la seguridad del continente y para garantizar que no habrá guerra en Europa", ha aclarado. La Alemania nazi y la Unión Soviética atacaron y ocuparon Polonia en 1939. Los nazis mataron a la mayoría de 3,2 millones de los judíos que vivían en Polonia y, aunque el país nunca se rindió, perdió a tres millones de sus ciudadanos no judíos durante la guerra, incluyendo a muchos de sus intelectuales y miembros de su élite. Varsovia fue arrasada por los nazis en 1944 después de una revolución fallida en la que murieron 200.000 civiles.

