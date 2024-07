La Justicia de Nueva York inhabilita a Rudy Giuliani como abogado por sus esfuerzos para revertir las elecciones

La Justicia de Nueva York ha inhabilitado este martes al exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani como abogado por su papel en una red criminal que tenía como objetivo revertir los resultados de las elecciones de 2020 en favor del expresidente Donald Trump, a quien representaba legalmente. "Hizo un mal uso de su destacada posición como abogado del expresidente Trump y como (miembro de) su campaña, a través de la cual realizó repetida e intencionalmente declaraciones falsas", reza el escrito del Tribunal Supremo de Nueva York. El fallo resalta que el entonces abogado del magnate "no solo violó deliberadamente algunos de los principios más fundamentales de la profesión, sino que contribuyó de forma activa a la lucha nacional que siguió a las elecciones presidenciales de 2020, de la que no se arrepiente en absoluto". En virtud de esta decisión, Giuliani no podrá ejercer como abogado, con efecto inmediato, por "atacar y socavar sin fundamento la integridad del proceso electoral" en Estados Unidos, según ha recogido la cadena estadounidense CNN. Un comité disciplinario de abogados que evalúa casos de ética legal y mala conducta de abogados en el distrito de Columbia recomendó en julio de 2023 la inhabilitación de Giuliani. "Afirmó que hubo fraude electoral masivo, pero no tenía pruebas de ello", indicó. El comité criticó entonces a Giuliani por su deshonestidad después de las elecciones de 2020 y por los intentos "calculados" de socavar la confianza en las elecciones, cuando afirmó falsamente en un tribunal federal de Pensilvania que había habido fraude electoral y que esto permitía anular la victoria del presidente Joe Biden. Giuliani se declaró en bancarrota el pasado mes de diciembre tras ser condenado a pagar 148 millones de dólares (135 millones de euros) a dos trabajadoras a las que acusó de amañar los resultados electorales en el estado de Georgia en 2020. Tanto Giuliani como Trump figuran entre las 19 personas imputadas por su supuesta implicación en una red criminal que tenía por objetivo revertir los resultados de las elecciones de 2020. Ambos se enfrentan a un total de 13 cargos estatales.

