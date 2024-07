David Ascanio se sincera tras las apasionadas imágenes de Laura Sánchez y Manuel Escribano

Aunque su separación no salió a la luz hasta principios de junio, hace ya algún tiempo -varios meses- que Laura Sánchez y David Ascanio decidieron emprender caminos separados tras 15 años de relación y casi 6 de matrimonio. De ahí que al cantante canario no le hayan pillado por sorpresa la incipiente relación de la modelo con el torero Manuel Escribano, con el que ha sido pillada derrochado besos y pasión durante un romántico paseo por las calles de Sevilla. Una ilusión que la onubense contó personalmente a su exmarido cuando su amistad con el diestro dio paso a algo más especial después de Semana Santa, como nos ha contado el propio Ascanio en su entrevista más sincera desde que se confirmó su separación de Laura. - CHANCE: ¿Cómo estás? - DAVID: Yo estoy bien. Bueno, siempre hay una pequeña tristeza en el alma, se lleva por dentro, yo estoy bien, veo a Laura bien, me alegro de que esté bien. De eso se trata también, que los dos hagamos nuestra vida y que también tenemos derecho a rehacerlas y a estar bien. - CH: ¿Pero te has sorprendido las fotos con Manuel Escribano? - DAVID: No, yo la veo bien, ella me lo había comentado y yo quiero que esté feliz, si la veo feliz, estoy perfecto. - CH: ¿La ruptura fue por terceras personas? - DAVID: No, no. Llevamos mucho tiempo, sobre todo separados, las cosas se van descosiendo poco a poco y un día se rompen, no pasa nada. El amor que me llevo de Laura es brutal, son 15 años muy bonitos que se los agradeceré toda la vida. Fueron 15 años maravillosos y esos es lo que me llevo, ahora son etapas diferentes donde cada uno tiene caminos diferentes y de vez en cuando nos llamamos, tenemos una relación… somos dos personas que nos queremos muchos. - CH: Vuestra relación es buena. - DAVID: Sí, por supuesto. Yo me alegro además de que ella esté bien, que esté feliz, yo ahora tengo otra etapa en mi vida y tenemos que afrontarla con mucha ilusión, con mucho amor y mucho respeto. Si ella está feliz, yo feliz. - CH: ¿Conoces a Manuel Escribano? - DAVID: Alguna vez nos vimos en alguna fiesta pero no, no lo conozco personalmente. De todas formas, son cosas que pasan. En mi relación no han entrado terceras personas, nuestra relación estaba rota hace tiempo y decidimos un día coger caminos distintos. - CH: Vuestras mascotas, ¿cómo está eso? ¿Custodia compartida? - DAVID: Las mascotas están bien, están en Huelva, las perritas, el loro y todo. Creo que ahí van a estar mejor, yo no los puedo cuidar ahora, estoy todo el día de viaje en conciertos y es muy complicado, a los animales hay que cuidarlos muchos y muy bien. - CH: ¿Y la marca de ropa se disolvió? - DAVID: No, la tiene Laura. Estuve mucho tiempo con el tema de los biquinis, ayudándola porque además era un proyecto que teníamos en común, muy ilusionante y ahora lo tiene ella. - CH: ¿Estás abierto al amor? - DAVID: Yo al amor… yo estoy en un momento muy ZEN, pueden llamar al teléfono que está en pantalla, a lo mejor me voy a First Date con Sobera y ahí rasco algo pero ahora mismo estoy en un buen momento para mí. Yo necesito estar conmigo mismo y nunca se sabe, la vida te puede sorprender en cualquier momento. - CH: ¿Cómo recuerdas a Laura? - DAVID: Con mucho cariño, con mucho amor, la recordaré siempre así, no es que la recuerde, no se ha muerto nadie, yo a Laura la quiero mucho y la querré siempre mucho, me tiene a mí para lo que necesite. Por qué nos vamos a llevar mal, las cosas se rompen y se rompen, no pasa nada. - CH: Seguís siendo muy amigos. - DAVID: Nuestra relación se basaba en nuestra amistad, nos queríamos mucho, nos queremos mucho y nos llevamos muy bien, creo que eso es lo más importante, al final formamos parte de la vida de otra persona en etapas diferentes donde cada uno tiene su camino. ahora, lo mejor es poder levantar el teléfono en un momento dado y hablar con ella o que ella me pueda llamar y eso es lo que nos va a quedar. Lo otro no forma parte de nuestro ADN, el mal rollo para nosotros no, hemos tenido broncas como todo el mundo, todo el mundo discute y aquí todo el mundo suelta una palabra más alta que a otra pero realmente nosotros nos hemos separado con mucho dolor, con mucho cariño, con mucho respeto y eso es lo que nos va a quedar. - CH: ¿Hay posibilidad de una reconciliación? - DAVID: no, las cosas un día se rompen. Yo me fui a hacer un retiro espiritual, necesitaba pensar si realmente quería estar en esa relación, llevábamos dos años casi separados. - CH: No nos enteramos. - DAVID: Me refiero haciendo vidas separadas, nos veíamos poco, cuatro días en Madrid... las cosas se rompen y no pasa nada, no hay tragedias, no hay malos rollos, ni broncas… ahora han salido las fotos de ella, ha sido muy reciente todo, parece lo que no es y yo me alegro por ella, que esté feliz, que esté bien y si necesita cualquier cosa me puede llamar y yo a ella igual. - CH: Ha pasado un tiempo que no sabíamos nosotros. - DAVID: Bueno, era una cosa muy desagradable, cuando rompes una relación no es agradable, no lo vas contando, te lo comes, lo vas pensando, lo vas recapacitando, no sabes si realmente se rompe del todo. Se hizo público porque tarde o temprano iba a salir, ven que no estamos juntos en Instagram, había muchos comentarios de esos, que no salíamos en redes… no te digo yo de los mensajitos de Instagram. Que me pueden llamar. - CH: ¿Tus próximos proyectos? - DAVID: Mucho curro en verano, muchos conciertos. Un verano a tope, con gira por toda España hasta finales de julio y bueno, viajamos a las islas, al sur, Ibiza, Barcelona, el Norte… - CH: ¿Tiempo para vacaciones? - DAVID: Vacaciones poco, en agosto estamos en Starlite, pero bueno, cogeré algunos días de vacaciones y me iré a Tenerife.

