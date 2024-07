Compañera de fórmula de candidato asesinado se enfrenta a Noboa en las elecciones de Ecuador

(Bloomberg) -- La compañera de fórmula del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio pide ahora a los votantes que le confíen la tarea de sacar a Ecuador de la violenta crisis que ha acaparado la atención mundial desde su homicidio el año pasado.

Andrea González, una ingeniera ambiental de 37 años que anunció su candidatura para las elecciones de febrero el mes pasado, confía en poder inspirar a los ecuatorianos más jóvenes para que ayuden a resolver los innumerables problemas de su país.

“Es urgente”, dijo en una entrevista en Quito, pasando del español a un inglés americano casi perfecto. “Somos una generación que valora la libertad, la libertad de, por lo menos, salir a la calle sin que me peguen un tiro; empecemos por ahí”.

En una de las naciones más mortíferas de América Latina, sumida en un estancamiento económico, González quiere aprovechar el sector privado y la tecnología de punta para combatir la delincuencia y lograr cambios positivos. Y aunque todavía viaja en patrulla y cuenta con la protección de guardaespaldas policiales vestidos de civil, es optimista sobre la capacidad del país para salir de la crisis.

Su mayor desafío es el reconocimiento de su nombre. Poco más del 30% de los encuestados en un reciente estudio de la firma Cedatos dijeron que conocían a González, aunque se ubicó en la mitad del índice de potencial político de la encuestadora. Sin embargo, la política ecuatoriana es volátil. Daniel Noboa se situaba en un solo dígito en las encuestas antes de su actuación en el debate, pocos días después del asesinato de Villavicencio. Dos meses más tarde, ganó las elecciones.

González adelantó que la educación y las reformas políticas serán prioritarias, junto con profundos recortes del gasto en burócratas y subsidios a los combustibles. Las grandes reformas probablemente requerirán otro referéndum, agregó. “Sé que estamos hartos, pero necesitamos cambiar las reglas del juego, de lo contrario nunca vamos a salir de este loop”.

La nación sudamericana ha sufrido una década traumática. Los precios del petróleo que alimentaron un auge del gasto público se desplomaron, la violencia relacionada con los narcóticos aumentó y estallaron violentos episodios de agitación pública tanto antes como después de la crisis del covid que dejó cadáveres en las calles de Guayaquil, la ciudad natal de González.

Esta violencia incluyó impactantes asesinatos políticos como el de Villavicencio, un luchador contra la corrupción al que González conocía desde 2019. Fue abatido a tiros tras salir de un acto de campaña en la capital en agosto pasado, dos semanas antes de la primera vuelta electoral.

Los ecuatorianos volverán a acudir a las urna el 9 de febrero porque la victoria de Noboa en las elecciones anticipadas del año pasado solo le otorgó el derecho de terminar el mandato del expresidente Guillermo Lasso. El ganador asumirá la presidencia por un período completo de cuatro años.

Según Ruth Hidalgo, politóloga de la Universidad de las Américas de Quito, la lista de candidatos es aún confusa y seguirá siéndolo hasta que los contendientes se inscriban formalmente a fines de septiembre o principios de octubre. Las campañas iniciales de políticos menos conocidos como González y Henry Cucalón, exlegislador y exministro de Lasso, pueden ser solo globos de ensayo “para forzar un proceso de conversación que pueda decantar en una negociación que lleve a una candidatura específica” de centristas contra el actual presidente, afirma Hidalgo.

Una nueva ola de violencia en enero llevó a Noboa —heredero de un imperio bananero, que ahora tiene 37 años y aspira a la reelección— a calificar a los cárteles de la droga de organizaciones terroristas y declarar una guerra interna. Gracias a las redadas de soldados en cárceles y barrios peligrosos, los asesinatos han disminuido y el Gobierno inició en junio la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad para 800 reclusos, con un costo de US$50 millones.

“Noboa sigue siendo el favorito y se beneficia del desorden en la oposición, pero siete meses es mucho tiempo en la política ecuatoriana”, afirmó Nathalie Marshik, analista de mercados emergentes soberanos de HSBC Securities. Con la caída de los índices de aprobación del presidente a entre 50% y 60% en las encuestas recientes, desde un máximo del 80% cuando actuó contra las bandas, “todavía podría surgir otro candidato fuerte”.

El partido del expresidente Rafael Correa, por ejemplo, se presentará a las elecciones. Correa, que vive exiliado en Bélgica para evitar cumplir condena por corrupción, conserva un fuerte apoyo de la izquierda y una amplia presencia en el Congreso. Aunque su bloque aún no ha designado un candidato, Correa ha mencionado a Luisa González (no tiene parentesco con Andrea), que perdió frente a Noboa en la segunda vuelta del año pasado, como posible aspirante.

Sea cual sea la lista final de candidatos, las encuestas indican que la delincuencia y el desempleo siguen siendo las principales preocupaciones de los ecuatorianos.

Las políticas de mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han “funcionado perfectamente” en su pequeño país, pero no son una solución para Ecuador, según Andrea González. Dijo que se centraría más en la interdicción marítima con radares, aviones no tripulados y la marina, así como en recuperar el control de las cárceles que se convirtieron en sedes de narcotraficantes y universidades del crimen antes de que Noboa enviara soldados, una estrategia que describió como insostenible a largo plazo.

“Le ha tocado muy difícil, seamos sinceros”, señaló, refiriéndose al actual presidente, antes de argumentar que Noboa tampoco ha logrado combatir adecuadamente la corrupción.

González, sin embargo, comparte el deseo de Noboa de poner en orden la situación fiscal de Ecuador, que este año volvió a solicitar financiamiento del Fondo Monetario Internacional.

“Es necesario una reducción del número de ministerios, totalmente”, afirmó. “La reducción del Estado tiene que ir porque tiene que ir. Es un Estado obeso, ineficiente que se ha convertido en el segundo ‘vacunador’ de empresarios y emprendedores”, como se les llama a los extersionadores en Ecuador.

Para reemplazar un Estado hinchado por un Gobierno magro, González sostiene que Ecuador debe “decirle adiós a la burocracia dorada” y adoptar la inteligencia artificial. “It’s evolution baby”, dijo, “como dice la canción” que Pearl Jam lanzó en 1998.

A diferencia de los grupos climáticos de izquierda y las organizaciones indígenas que han luchado contra los campos petroleros mientras protestaban contra la derogación de los subsidios a los combustibles, González está a favor de reemplazar esos estipendios con apoyo a la agricultura y crear una poderosa agencia estatal de protección ambiental.

Además, dijo que los jóvenes ecuatorianos necesitan una buena dosis de “nacionalismo, para que ser un ecuatoriano legal sea bacán”.

Nota Original: Murdered Candidate’s Running Mate Takes On Noboa in Ecuador Vote

--Con la colaboración de Zijia Song.

