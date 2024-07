Sanidad asegura que mejorará la transparencia sobre las decisiones de los precios de los medicamentos en España

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad trabaja en mejorar la transparencia sobre las decisiones que se toman en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos para que esta sea "accesible" para toda la población. Así se ha expresado durante la inauguración del Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid 'Mecanismos de acceso temprano a la innovación y los nuevos criterios de evaluación de medicamentos', organizado por Roche y celebrado en El Escorial. Al hilo, Padilla aboga por que la información de los fármacos sea "pública, publicada, publicitada y fácilmente accesible para la gente" y que "esté disponible para el uso del conjunto de la población". En suma, a su juicio, el acceso temprano al medicamento ha de cimentarse en la evaluación, que a su vez descansa sobre pilares como la información transparente y la predictibilidad. En cuanto a la predictibilidad, Padilla ha señalado la importancia de contar con "una armadura legislativa lo suficientemente sólida como para saber que no va a cambiar cada pocos años", y para que cualquier cambio "no suponga una sorpresa". "Desde el Ministerio vamos a avanzar para que, dentro de un marco de preservación de negociación del Ministerio de Sanidad, y de la capacidad de mantener la estrategia de mercado de las empresas farmacéuticas, podamos avanzar hacia un ámbito en el cual las decisiones que se llevan a cabo en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos sean fácilmente buscables y no estén en un PDF totalmente infame", ha destacado Padilla. LOS RETRASOS EN INNOVACIÓN, UNA "CARACTERÍSTICA" DEL SISTEMA ESPAÑOL Con respecto a las demoras del acceso al a innovación en España, Padilla ha aseverado que se trata de una "característica" del sistema español, por lo que no puede abordarse como un hecho circunstancial. "En muchas ocasiones, solemos abordar algunos problemas que son casi circunstancias estructurales de nuestro sistema como si fueran decisiones discrecionales que son fácilmente cambiables solamente actuando sobre el aspecto concreto que se quiere cambiar y no sobre ninguna estructura", ha dicho. "La existencia de ciertos tiempos de retraso dentro de nuestro sistema es una característica del modelo de incorporación de la innovación que tenemos dentro de nuestro sistema, con sus pros y con sus contras", ha declarado. Sobre las ventajas de este sistema, ha destacado la "rapidez" en la integración de las innovaciones que se incorporan una vez que se han financiado. "A otros países como Alemania les cuesta más tiempo saber que un medicamento va a estar disponible en todos sus centros sanitarios una vez que se financia un medicamento", ha ejemplificado. Asimismo, ha puesto en valor que otro elemento también "promotor" de la accesibilidad es la realización de ensayos clínicos, un campo en el que España es "líder". Sin embargo, entre las desventajas del sistema, destaca la "deficiencia" dentro de la cadena de evaluación de los fármacos. "La evaluación de tecnologías y de productos sanitarios ahora mismo en España adolece de una falta de predictibilidad, de falta de transparencia y de falta de rapidez y robustez a la hora de evaluar las cosas que pueden posteriormente incorporarse a nuestra cartera de servicios", ha reconocido. Así, ha admitido la necesidad de tomar acciones para intentar mejorar el acceso a través de desarrollos normativos, como es el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. "Esperemos podernos ir a agosto con la fase de audiencia e información pública ya en trámite, es decir, con ese borrador ya a disposición para que todo el mundo lo pueda leer y hacer sus aportaciones", ha avanzado. Otro de los planes es la Estrategia de la Industria Farmacéutica, anunciada por el Ministerio recientemente, y que "sentará las bases de una relación estable, duradera y de establecimiento de dinámicas virtuosas entre la industria innovadora, pero también la de genéricos y biosimilares, y las instituciones". Por otro lado, en cuanto a la transparencia dentro de las dinámicas de acceso a nuevos fármacos, Padilla ha anunciado que Sanidad está desarrollando "una suerte de cuadros de mando para no tener que esperar al informe WAIT (informe anual de Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa) para saber cuánto tiempo tarda España en incorporar las innovaciones y cuántos accesos se producen a las innovaciones antes de la financiación". En este sentido, según Padilla, la financiación es "un elemento promotor de la accesibilidad, pero no es el único" porque en España muchos pacientes llegan a la innovación mediante los ensayos clínicos, es decir, antes de la toma de una decisión de precio. "Estamos en un momento de cierta efervescencia normativa, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y esto va más allá de posicionamientos ideológicos. Es una necesidad para el sector, una necesidad para el sistema y una necesidad principalmente para los pacientes", ha concluido.

