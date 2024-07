Sánchez anuncia que pondrá un tope a la financiación con fondos públicos de medios "que no tienen lectores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que pondrán un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que a su juicio "no tienen lectores", y a los que se ha referido como "pseudomedios", según ha indicado. En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, Sánchez ha adelantado que presentará este paquete de medidas "de regeneración democrática" en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo 17 de julio. "Lo que estamos estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores", ha señalado. El jefe del Ejecutivo propondrá también una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para incorporar "transparencia" en la financiación con recursos públicos de los medios digitales porque, según ha lanzado "no es aceptable es que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos". Estas medidas se suman a otras anunciadas previamente como la reforma de la ley del derecho al honor y del derecho a rectificación, anunciadas por Sánchez después de los cinco días de reflexión que se tomó a finales del abril para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno.

