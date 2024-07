Raum: "Yamal ya no es un niño"

Leipzig (Alemania), 1 jul (EFE).- David Raum, defensa de Alemania, aseguró este lunes en rueda de prensa que Lamine Yamal, a quien se enfrentará en los cuartos de final de la Eurocopa, "ya no es un niño" y destacó la "calidad brutal" que tiene el jugador de la selección española de fútbol.

Alemania y España se verán las caras en la próxima ronda de la Eurocopa y sobre el conjunto germano sobrevuela el peligro que tiene por los costados el equipo de Luis de la Fuente con Lamine Yamal y con Nico Williams. Raum, titular con Julian Nagelsmann frente a Dinamarca en octavos de final, dejó claro que, pese a tener 16 años, Yamal ya es un jugador hecho.

"Creo que son dos jugadores 'top', pero no sólo ellos dos, sino toda la selección española. Por ejemplo, también Dani Olmo, uno de los pilares del Leipzig (su club y en el que ambos son compañeros). Por supuesto que sus dos regateradores también son importantes y la edad ya no es un problema en el fútbol. Yamal lleva un tiempo jugando en el primer equipo del Barcelona y en la selección. Por eso, Yamal ya no es un niño. Tiene una calidad brutal", destacó.

Raum reconoció que Alemania se enfrentará a una "difícil tarea" para frenar a sus dos rivales y preguntado por si el partido que disputará su equipo y España es una "final anticipada", respondió que no lo sabe, pero que esa afirmación ya es un halago para la 'mannschaft'. "En realidad, nosotros vemos cada partido como una final", apuntó.

Preguntado por la competencia con Mittelstädt cada partido por ocupar un hueco en el lateral izquierdo, afirmó que tanto él como su compañero se lo ponen "muy difícil" a su entrenador, que, a su juicio, vive una "situación perfecta" porque puede rotar y la calidad "sigue siendo la misma".

Además, bromeó sobre Dani Olmo, de quien dijo que le bloqueó en el teléfono para no hablar con él antes del partido. "No, hombre, es muy buen amigo, tenemos buena sintonía. Es difícil de parar, es un jugador increíble, pero encontraremos la manera", finalizó.