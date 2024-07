La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,33 %

Buenos Aires, 1 jul (EFECOM).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 1,33 %, hasta los 1.589.778,28 puntos.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 1,12 %, hasta los 68.050.080,41 puntos.

El volumen de negocios operado en acciones fue de 22.757 millones de pesos (unos 24,4 millones dólares / 22,2 millones de euros), con un balance de 21 papeles en alza, 54 a la baja y cuatro que permanecieron sin cambios en el panel general.

Tras los anuncios del pasado viernes del Gobierno argentino de no levantar el cepo cambiario ni acelerar el ritmo de devaluación hasta tanto no se concluya con el saneamiento del balance del Banco Central, entre otras metas, los inversores no logran despejar sus dudas sobre el rumbo de la economía argentina, incertidumbre que afectó este lunes a acciones y bonos e impulsó al dólar a nuevos valores récord.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-6,50 %), Banco Macro (-5,52 %) y BBVA Argentina (-4,76 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Ternium (4,20 %), Aluar (2,93 %) y Grupo Financiero Valores (2,77 %).

Los títulos públicos argentinos operaron con caídas del 1,5 % en promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió a 1.513 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación aumentó 2 pesos, hasta los 892,50 pesos para la compra y 932,5 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista avanzó 2,50 pesos, 914,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' saltó 40 pesos, a un nuevo récord de 1.405 pesos por dólar, en tanto que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) tuvo un incremento del 4,6 %, hasta los 1.412,26 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) se incrementó un 4,8 % hasta los 1.413,01 pesos por dólar. EFECOM

